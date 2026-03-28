Рыбаки Алтайского края показали солидные последние уловы марта

В Алтайском рыболовном сообществе публикуют фото трофеев: подлещики, окуни и килограммовые уловы

28 марта 2026, 18:00, ИА Амител

Алтайские рыбаки делятся солидными уловами в конце марта / Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Март на исходе, но рыбаки Алтайского края все еще выходят на лед. В Алтайском рыболовном сообществе за последнюю неделю появилось немало свежих отчетов и фотографий уловов. Подлещик, окунь, хищник — кого только не вытягивали из лунок. Своими результатами авторы делятся охотно, сопровождая снимки краткими, но емкими комментариями.

«Все! Снасти снял. Четыре дня кайфа на Оби. Хватит, хорошего помаленьку. Сегодня выехал на реку уже потемну. Успел 14 штук поймать, мелочи больше день ото дня. Рыбалкой доволен. Весенними комбайнами насладился вдоволь. Теперь в ход только мормышки», — поделился рыбак.

«Ковш — мое сердце не разбито. Легкая безмотылка из оловянно-свинцового сплава. Ловил с двух до шести», — делится один из участников.

«С утра брал подлещик, у друзей попадался более 30 см. Чебень весь день мелко средний. Мой улов 3,5 кг, у друга побольше. Мотыль, опарыш, мормыш», — пишет другой рыболов.

«Рыбы хватает — хищник был в каждой второй лунке, особенно полосатый», — отмечает третий.