Прокуратура помогла инвалиду вернуть виниловых пупсов, задержанных на таможне

29 марта 2026, 23:43, ИА Амител

Пупсы / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть коллекционные куклы, которые задержали на таможне, пишет "КП-Ростов-на-Дону".

«В ноябре 2025 года жительница ввезла через Азовский таможенный пост кукол для своей коллекции. Это были виниловые пупсы, передающие весь спектр детских эмоций», - отмечает издание.

В ведомстве указали, что таможенники не учли ассортимент, состояние, стоимость и частоту ввоза женщиной товаров из-за границы. В итоге кукол вернули.