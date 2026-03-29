Прокуратура помогла инвалиду вернуть виниловых пупсов, задержанных на таможне
В ведомстве указали, что таможенники не учли ассортимент, состояние и стоимость кукол
29 марта 2026, 23:43, ИА Амител
Пупсы / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Ростовская транспортная прокуратура помогла женщине-инвалиду вернуть коллекционные куклы, которые задержали на таможне, пишет "КП-Ростов-на-Дону".
«В ноябре 2025 года жительница ввезла через Азовский таможенный пост кукол для своей коллекции. Это были виниловые пупсы, передающие весь спектр детских эмоций», - отмечает издание.
В ведомстве указали, что таможенники не учли ассортимент, состояние, стоимость и частоту ввоза женщиной товаров из-за границы. В итоге кукол вернули.
11:44:49 30-03-2026
