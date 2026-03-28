Эти грибы могут формироваться под снегом и раскрываются во время оттепели

28 марта 2026, 15:00, ИА Амител

Первые грибы появились на берегу Телецкого озера / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Первые в этом году грибы заметили в Алтайском биосферном заповеднике. На берегу Телецкого озера сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы среди прошлогодней листвы и еще не растаявшего снега обнаружили крошечные оранжевые точки размером всего несколько миллиметров.

Как предполагают ученые, это представители семейства саркосцифовых (Sarcoscyphaceae). Точно определить вид пока сложно — плодовые тела только начали развиваться. Такие грибы могут формироваться под снегом и раскрываются во время оттепели.

Сейчас верхний слой почвы в заповеднике прогревается до +8 градусов, а влаги после зимы достаточно.