Пенсионерка отсудила у банка почти 3 миллиона рублей после перевода денег мошенникам
Пожилая женщина из Новосибирска Галина Петровна лишилась всех накоплений из-за ошибки кредитной организации
28 марта 2026, 21:31, ИА Амител
Новосибирская пенсионерка Галина Петровна* лишилась всех накоплений из-за ошибки банка, сотрудники которого перевели деньги мошенникам. 76-летняя женщина скопила почти полтора миллиона рублей и решила положить их на накопительный счет. В феврале 2024 года она обратилась в банк и открыла два вклада на 1,4 млн рублей, пишет "КП-Новосибирск".
Вскоре ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили продиктовать пароль от "Госуслуг". Утром 18 июня 2024 года с ее счетов начали списывать деньги. Женщина звонила в банк, чтобы заблокировать счета, но сотрудник предложил подождать проверки. В итоге мошенники сняли 850 тысяч, затем 150 тысяч и 400 тысяч.
«Когда я дозвонилась до банка, сотрудник сообщил, что операции были мною подтверждены, но я этого не делала!» — рассказала пенсионерка.
В полиции возбудили уголовное дело, но позже закрыли. В возврате денег банк отказал. Тогда пенсионерка обратилась к адвокату Ольге Силоновой и подала иск в суд.
В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники получили доступ к "Госуслугам" и сим-карте пенсионерки. Система банка зафиксировала подозрительные операции: смену мобильного устройства и трех разных получателей.
Сотрудник звонил клиентке, но трубку взяла мошенница. Фоноскопическая экспертиза подтвердила: голос на записи принадлежит молодой женщине, а не 76-летней пенсионерке.
Суд первой инстанции взыскал с банка 1,4 млн рублей убытков и 64 тыс. судебных расходов. Новосибирский областной суд добавил еще 1,4 млн неустойки.
«Банк не исполнил обязанность по проверке операций на предмет признаков мошенничества, не проявил необходимой осмотрительности», — указано в решении.
На текущий момент банк решения не исполнил. Пенсионерка, потерявшая все накопления, теперь не разговаривает с незнакомцами.
*Имя изменено.
21:40:09 28-03-2026
А сколько народу обнесли и не вернули денег?
23:02:24 28-03-2026
Для того упёрто навязывались и навязываются "Госуслуги", чтобы соучаствовать в криминале, упрощая его реализацию...
01:14:24 29-03-2026
Банковская власть - высшая власть в России, так как иные институты слабы и подчинены. Кто может изменив процентную ставку управлять страной, не Путен же. Бабка какая -то - не получит она ничего. Есть инструкция ЦБ по неисполнению исполнительных листов.
10:59:16 29-03-2026
Вежливый человек (01:14:24 29-03-2026) Банковская власть - высшая власть в России, так как иные инс... советских людей ограбили и продолжают грабить наследников по советским вкладам. Не хочет банк платить наследникам советских счетов. Что только не придумывают, чтобы не выплачивать!
10:35:13 29-03-2026
Неудивительно, что высшие чиновники хранят деньги дома, у которых после обыска находят дома склад с деньгами, а не на счетах, знают как устроена система и что в банке деньги в опасности.
03:03:30 30-03-2026
Теперь понятно,что банки в сговоре с мошенникам. Что и требовалось доказать