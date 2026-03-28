Пенсионерка отсудила у банка почти 3 миллиона рублей после перевода денег мошенникам

Пожилая женщина из Новосибирска Галина Петровна лишилась всех накоплений из-за ошибки кредитной организации

28 марта 2026, 21:31, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Новосибирская пенсионерка Галина Петровна* лишилась всех накоплений из-за ошибки банка, сотрудники которого перевели деньги мошенникам. 76-летняя женщина скопила почти полтора миллиона рублей и решила положить их на накопительный счет. В феврале 2024 года она обратилась в банк и открыла два вклада на 1,4 млн рублей, пишет "КП-Новосибирск".

Вскоре ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили продиктовать пароль от "Госуслуг". Утром 18 июня 2024 года с ее счетов начали списывать деньги. Женщина звонила в банк, чтобы заблокировать счета, но сотрудник предложил подождать проверки. В итоге мошенники сняли 850 тысяч, затем 150 тысяч и 400 тысяч.

«Когда я дозвонилась до банка, сотрудник сообщил, что операции были мною подтверждены, но я этого не делала!» — рассказала пенсионерка.

В полиции возбудили уголовное дело, но позже закрыли. В возврате денег банк отказал. Тогда пенсионерка обратилась к адвокату Ольге Силоновой и подала иск в суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники получили доступ к "Госуслугам" и сим-карте пенсионерки. Система банка зафиксировала подозрительные операции: смену мобильного устройства и трех разных получателей.

Сотрудник звонил клиентке, но трубку взяла мошенница. Фоноскопическая экспертиза подтвердила: голос на записи принадлежит молодой женщине, а не 76-летней пенсионерке.

Суд первой инстанции взыскал с банка 1,4 млн рублей убытков и 64 тыс. судебных расходов. Новосибирский областной суд добавил еще 1,4 млн неустойки.

«Банк не исполнил обязанность по проверке операций на предмет признаков мошенничества, не проявил необходимой осмотрительности», — указано в решении.

На текущий момент банк решения не исполнил. Пенсионерка, потерявшая все накопления, теперь не разговаривает с незнакомцами.

*Имя изменено.