В Госдуме рассказали, почему нельзя отменить отключения горячей воды летом

Депутат Сергей Колунов заявил, что трубам нужна регулярная диагностика и ремонт

29 марта 2026, 07:30, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Полный отказ от ежегодного временного отключения горячей воды невозможен, так как трубам требуется диагностика и ремонт. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Уменьшать сроки, наверное, еще можно, но я пока не вижу возможности полностью убрать технологические отключения. Хуже, когда просто аварийно отключается вода. Чтобы такого не произошло, лучше своевременно провести диагностику», — считает депутат.

Колунов пояснил, что горячая вода сильно влияет на состояние труб, поэтому они, как и любое инженерное оснащение, требуют регулярной проверки. За последние 20 лет срок отключения горячей воды существенно сократился — вместо трех-четырех недель он составляет сейчас всего семь-десять дней.