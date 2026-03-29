В Госдуме рассказали, почему нельзя отменить отключения горячей воды летом
Депутат Сергей Колунов заявил, что трубам нужна регулярная диагностика и ремонт
29 марта 2026, 07:30, ИА Амител
Полный отказ от ежегодного временного отключения горячей воды невозможен, так как трубам требуется диагностика и ремонт. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Уменьшать сроки, наверное, еще можно, но я пока не вижу возможности полностью убрать технологические отключения. Хуже, когда просто аварийно отключается вода. Чтобы такого не произошло, лучше своевременно провести диагностику», — считает депутат.
Колунов пояснил, что горячая вода сильно влияет на состояние труб, поэтому они, как и любое инженерное оснащение, требуют регулярной проверки. За последние 20 лет срок отключения горячей воды существенно сократился — вместо трех-четырех недель он составляет сейчас всего семь-десять дней.
«Технологическое отключение необходимо для того, чтобы проверить всю систему, промыть. Работать с системой можно, только когда воды там нет, потому что вода горячая и идет под давлением. Поэтому отказаться от плановых отключений просто невозможно», — заключил парламентарий.
08:09:44 29-03-2026
Помню лет 10 назад в нашем городе инвестировали в инженерные сети какую-то астрономическую по тем временам сумму. И администрация утверждала, что это позволит избежать летнего отключения.
08:55:57 29-03-2026
А как в других странах обходятся без отключений?
09:40:45 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?... В других странах нет центрального теплоснабжения. Как и централизованной горячей воды.
09:52:12 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?... Отключение горячей воды на профилактику — практика, характерная не только для России, но и для стран с централизованной системой теплоснабжения (некоторые страны Восточной Европы, например Молдавия или Болгария, Скандинавия, Канада). В большинстве стран Европы и США, где преобладают автономные бойлеры, отключений нет - в США, Великобритании, Германии и других европейских странах горячая вода обеспечивается индивидуальными бойлерами или газовыми колонками. Профилактику проводит сам жилец (вызов мастера), горячая вода при этом не пропадает у всего дома или района.
09:57:22 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?...
В каких странах? Примеры есть?
11:14:45 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?...
У них в каждом доме своя кочегарка, либо тепло и вообще нет ни отопления ни горячей воды.
11:25:11 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?... Мало в каких странах есть центральное снабжение горячей водой. Это очень круто и дорого, только Советы могли себе позволить.
13:23:40 29-03-2026
Хмммм. Вот в прошлом году отключали воду летом, как обычно. Потом включили, и начались прорывы, оч много, подряд. Опять отключали воду уже для ремонта. И что тогда спрашивается проверяли, если потом прорывы пошли?
14:33:53 29-03-2026
Гость (08:55:57 29-03-2026) А как в других странах обходятся без отключений?... Не отключают потому, что там все делают не тяп ляп.