В Барнауле зарегистрировали первый в сезоне случай укуса клеща
Житель города обратился в травмпункт после прогулки в лесной зоне
30 марта 2026, 09:45, ИА Амител
В Барнауле зафиксирован первый в этом сезоне случай присасывания клеща. В травмпункт Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 обратился пациент, который обнаружил на себе паразита после прогулки.
Как сообщили медики, клещ присосался в черте города — в лесной зоне в районе объездной дороги. Врачи напомнили, что с началом теплого сезона любителям прогулок на природе необходимо особенно внимательно относиться к мерам защиты.
Специалисты рекомендуют выбирать для выхода в лес светлую закрытую одежду с длинными рукавами, чтобы клеща было легче заметить. Брюки советуют заправлять в носки или высокую обувь, а перед прогулкой обязательно использовать репелленты.
После возвращения домой важно тщательно осмотреть себя, детей и домашних животных. Клещи могут прикрепляться к самым разным участкам тела — от шеи и головы до области под коленями и других труднодоступных мест.
Медики также напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща лучше как можно скорее обратиться за помощью к специалистам, чтобы снизить риск возможных инфекций.
