Похищенный Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США

29 марта 2026, 15:23, ИА Амител

Мадуро / Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится под стражей в Соединенных Штатах Америки, впервые за продолжительное время обратился к общественности. Свое заявление он разместил на странице в социальной сети X, пишет РИА Новости.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Политик также призвал соотечественников к укреплению мира, национального единства и конструктивного диалога. Он подчеркнул, что Венесуэла должна идти по пути "примирения и уважения".

Мадуро выразил благодарность гражданам страны и всем "людям доброй воли" в мире за проявленную солидарность, отметив, что такая поддержка придает ему моральную силу и внутреннюю стойкость.

Согласно ранее появившимся данным, Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе в Бруклине.

Условия его содержания характеризуются как условия практически полной изоляции, а камера имеет небольшие размеры — примерно три на два метра.

По информации источников, каждую ночь Мадуро кричит из камеры на испанском языке. Он утверждает, что был похищен, и просит передать сообщение своей семье и другим венесуэльским заключенным.