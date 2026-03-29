Похищенный Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
Политик выразил благодарность гражданам страны и всем "людям доброй воли" в мире за проявленную солидарность
29 марта 2026, 15:23, ИА Амител
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится под стражей в Соединенных Штатах Америки, впервые за продолжительное время обратился к общественности. Свое заявление он разместил на странице в социальной сети X, пишет РИА Новости.
«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Политик также призвал соотечественников к укреплению мира, национального единства и конструктивного диалога. Он подчеркнул, что Венесуэла должна идти по пути "примирения и уважения".
Мадуро выразил благодарность гражданам страны и всем "людям доброй воли" в мире за проявленную солидарность, отметив, что такая поддержка придает ему моральную силу и внутреннюю стойкость.
Согласно ранее появившимся данным, Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе в Бруклине.
Условия его содержания характеризуются как условия практически полной изоляции, а камера имеет небольшие размеры — примерно три на два метра.
По информации источников, каждую ночь Мадуро кричит из камеры на испанском языке. Он утверждает, что был похищен, и просит передать сообщение своей семье и другим венесуэльским заключенным.
19:22:47 29-03-2026
"Суд" над Мадуро станет судом над Трампом, который как истинный преступник панически его боится и потому скорее бессудно уморит жертву, чем допустит триумф "обвиняемого" в стиле Г. Димитрова на Лейпцигском процессе 1933 года...