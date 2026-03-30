Экс-чиновника задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество

30 марта 2026, 09:59, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ивану Кибардину вынесли приговор по делу о "мошенничестве в особо крупном размере", сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы.

«27 марта суд признал Ивана Кибардина виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей», — уточняет "МК на Алтае" со ссылкой на свой источник.

Напомним, Кибардина задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество. Сообщалось, его поймали с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.

20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от занимаемой должности. Глава региона указал на то, что уголовное дело не связано с работой Кибардина на посту зампреда правительства Алтайского края.

До Алтайского края Кибардин работал в Красноярском крае, где дослужился до руководителя аппарата правительства.