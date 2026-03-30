Бывший вице-премьер Алтайского края Иван Кибардин получил пять лет колонии
Экс-чиновника задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество
30 марта 2026, 09:59, ИА Амител
Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ивану Кибардину вынесли приговор по делу о "мошенничестве в особо крупном размере", сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы.
«27 марта суд признал Ивана Кибардина виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей», — уточняет "МК на Алтае" со ссылкой на свой источник.
Напомним, Кибардина задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество. Сообщалось, его поймали с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.
20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от занимаемой должности. Глава региона указал на то, что уголовное дело не связано с работой Кибардина на посту зампреда правительства Алтайского края.
До Алтайского края Кибардин работал в Красноярском крае, где дослужился до руководителя аппарата правительства.
10:11:43 30-03-2026
А скольких еще не поймали?
10:23:02 30-03-2026
Гость (10:11:43 30-03-2026) А скольких еще не поймали? ... Дают шанс крепко замараться, чтобы не было прокола в доказательствах.
10:29:53 30-03-2026
Гость (10:23:02 30-03-2026) Дают шанс крепко замараться, чтобы не было прокола в доказат... ХПП - хитрый план прокуратуры
10:20:19 30-03-2026
К 9 мая по УДО выйдет
10:26:28 30-03-2026
Гость (10:20:19 30-03-2026) К 9 мая по УДО выйдет... в честь победы над 404.
почему бы и нет
10:29:26 30-03-2026
Это всё, что нужно знать о...власти
11:25:36 30-03-2026
Хорошая карьера, в Москве тоже при должности был?
12:14:57 30-03-2026
Похоже, в красноярске много таких. От них избавляются переводом в Алтайский край.
12:38:57 30-03-2026
За любым чиновником такого уровня есть след, на пару тройку дел. Это просто наша реальность , как бы мы к ней не относились
12:46:11 30-03-2026
Любого чиновника можно посадить - так устроена вертикаль власти.
13:49:54 30-03-2026
Вежливый Человек (12:46:11 30-03-2026) Любого чиновника можно посадить - так устроена вертикаль вла... По другому туда не устроишся.
14:21:01 30-03-2026
Попересажать нужно всех жуликов!
16:22:05 30-03-2026
Один не проворачивает дела на десятки миллионов. Мелочи, отсиди годик-полтора, Точнее, будет не сидеть, а отдыхать от дел праведных. Ну оштрафовали на пол ляма. Друзья- не забывают, выйдет и начнет жизнь исправленного гражданина. Как и большинство наших депутатов и далеко не только их. Так, проверка на лояльность.
17:56:07 30-03-2026
Что-то перестали говорить про 11 триллионов в МО при Шойгу.