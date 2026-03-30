Бывший вице-премьер Алтайского края Иван Кибардин получил пять лет колонии

Экс-чиновника задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество

30 марта 2026, 09:59, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ивану Кибардину вынесли приговор по делу о "мошенничестве в особо крупном размере", сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы.

«27 марта суд признал Ивана Кибардина виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей», — уточняет "МК на Алтае" со ссылкой на свой источник.

Напомним, Кибардина задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество. Сообщалось, его поймали с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.

20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от занимаемой должности. Глава региона указал на то, что уголовное дело не связано с работой Кибардина на посту зампреда правительства Алтайского края.

До Алтайского края Кибардин работал в Красноярском крае, где дослужился до руководителя аппарата правительства.

Комментарии 14

Гость

10:11:43 30-03-2026

А скольких еще не поймали?

Гость

10:23:02 30-03-2026

Гость (10:11:43 30-03-2026) А скольких еще не поймали? ... Дают шанс крепко замараться, чтобы не было прокола в доказательствах.

Musik

10:29:53 30-03-2026

Гость (10:23:02 30-03-2026) Дают шанс крепко замараться, чтобы не было прокола в доказат... ХПП - хитрый план прокуратуры

Гость

10:20:19 30-03-2026

К 9 мая по УДО выйдет

Musik

10:26:28 30-03-2026

Гость (10:20:19 30-03-2026) К 9 мая по УДО выйдет... в честь победы над 404.
почему бы и нет

гость

10:29:26 30-03-2026

Это всё, что нужно знать о...власти

Гость

11:25:36 30-03-2026

Хорошая карьера, в Москве тоже при должности был?

гость

12:14:57 30-03-2026

Похоже, в красноярске много таких. От них избавляются переводом в Алтайский край.
Похоже, в красноярске много таких. От них избавляются переводом в Алтайский край.

Гость

12:38:57 30-03-2026

За любым чиновником такого уровня есть след, на пару тройку дел. Это просто наша реальность , как бы мы к ней не относились

Вежливый Человек

12:46:11 30-03-2026

Любого чиновника можно посадить - так устроена вертикаль власти.

Гость

13:49:54 30-03-2026

Вежливый Человек (12:46:11 30-03-2026) Любого чиновника можно посадить - так устроена вертикаль вла... По другому туда не устроишся.

Гость

14:21:01 30-03-2026

Попересажать нужно всех жуликов!

Гость

16:22:05 30-03-2026

Один не проворачивает дела на десятки миллионов. Мелочи, отсиди годик-полтора, Точнее, будет не сидеть, а отдыхать от дел праведных. Ну оштрафовали на пол ляма. Друзья- не забывают, выйдет и начнет жизнь исправленного гражданина. Как и большинство наших депутатов и далеко не только их. Так, проверка на лояльность.

Пузырек

17:56:07 30-03-2026

Что-то перестали говорить про 11 триллионов в МО при Шойгу.

