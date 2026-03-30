Больше всего прибавку получат рабочие и технические специалисты, а также сотрудники в промышленных кластерах

30 марта 2026, 10:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экономические условия 2026 года предрекают непростой год компаниям. Уже сейчас на рынке наблюдается тенденция к высвобождению сотрудников из крупных компаний в рамках оптимизации проектов, рассказала "Газете.ру" Дина Сафиуллина, директор по персоналу НПФ ГАЗФОНД ПН.

Несмотря на низкий уровень безработицы (2,3%), на рынке труда среди "белых воротничков" заметно прибавилось кандидатов. Компании сокращают уровни управления, создавая более гибкие структуры.

При этом высокая потребность сохраняется в специалистах рабочих профессий и в технической сфере (ИТ, инженеры), хотя гонка зарплат здесь замедлилась. В 2026 году рост в этой сфере не превысит 10%.

Компании перешли в режим повышения эффективности и будут увеличивать зарплаты не массово, а точечно — фокусируясь на ключевых специалистах и зонах риска по удержанию экспертов.

В Москве и Санкт-Петербурге реальный рост зарплат возможен в пределах 3–5% за вычетом инфляции. При этом фокус рынка труда смещается из столицы в промышленные кластеры: Екатеринбург, Челябинск, Пермь.

Там прогнозируется рост зарплат на 12–15% за счет госзаказов и конкуренции заводов за кадры. Также в выигрыше регионы с суровыми условиями и масштабными инфраструктурными проектами — Дальний Восток и Сибирь.

В 2026 году меняется формула успеха кандидата: чтобы получить прибавку выше инфляции, недостаточно выполнять только свои должностные обязанности. Больше всего ценятся мультифункциональные сотрудники, которые умеют работать на стыке профессий и владеют глубокими знаниями.