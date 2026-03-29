В Алтайском крае врачи приняли симптомы онкозаболевания у трехлетнего малыша за капризы

Осенью 2014 года у мальчика появились тревожные симптомы — в частности, он внезапно начал хромать

29 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Ребенок у дверей / Ребенок / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Врачи не сразу смогли диагностировать онкологическое заболевание у трехлетнего мальчика из Алтайского края — поначалу симптомы списывали на капризы ребенка.

По информации "КП‑Новосибирск", осенью 2014 года у мальчика начали проявляться тревожные признаки: он внезапно стал хромать — то на одну, то на другую ногу, — ощущал слабость, сильно потел по ночам, редко ходил в туалет, а также у него держалась температура.

Мама ребенка рассказала, что из‑за хромоты семью направляли к травматологам. Однако медики предполагали, что мальчик симулирует, чтобы не ходить в детский сад. При этом, по словам женщины, проблем с садиком не было — ребенок всегда посещал его с удовольствием.

Ситуация усугубилась, когда мальчик почти перестал ходить. Врачи заподозрили проблему с пяткой и планировали операцию.

Однако перед вмешательством анализы выявили пониженный уровень лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина. После этого пациента направили к онкологу, который диагностировал острый лимфобластный лейкоз.

Лечение оказалось длительным и состояло из нескольких этапов: двух курсов химиотерапии, курса лучевой терапии и приема лекарственных препаратов. Вместе с мамой ребенок провел в больнице восемь месяцев.

Сегодня мальчику уже 14 лет. Он увлекается программированием и планирует связать с этой сферой свою будущую профессию. Семья выражает глубокую благодарность врачам, оказавшим помощь, а также родным, друзьям и коллегам, которые поддержали их в трудный период.

Добавим, что заболеваемость онкологическими заболеваниями в Алтайском крае превышает среднероссийский показатель на 40%.