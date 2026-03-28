НОВОСТИОбщество

Врачи и ученые назвали достижимой продолжительность жизни в 120 лет

Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года

28 марта 2026, 15:33, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет около 73 лет, но к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году. Опрошенные ТАСС врачи и ученые считают возможным в будущем добиться возраста дожития в 100 и даже 120 лет.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева отмечает, что в стране проживают почти 18 тыс. человек старше 100 лет, а шанс дожить до ста лет сейчас есть у каждого второго новорожденного.

Всего в России 34 млн граждан пожилого и старшего возраста, 7 млн — старше 80 лет и более 700 тыс. — старше 90 лет.

Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев и главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента Елена Ржевская считают, что продление порога жизни до 120 лет вполне реально. Ржевская уверена, что ключевой фактор — регулярная и обязательная диспансеризация.

«Раннее выявление онкозаболеваний — и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше — профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — отметила врач.

Академик Лео Бокерия связывает рост продолжительности жизни с победой над инфекциями, высоким уровнем диагностики и накопленным опытом в сердечно-сосудистой хирургии.

Медики Ученые

Комментарии 12

Avatar Picture
Олег

16:18:00 28-03-2026

Можно, а зачем?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:03 28-03-2026

Умеют в России мечтать.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

16:48:56 28-03-2026

Сказки...среднюю продолжительность жизни на кладбище на табличках можно увидеть...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:59 28-03-2026

А Путину сколько уже ???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:29 28-03-2026

Василич опять пенсионный возраст поднимет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:02 28-03-2026

Гость (16:55:29 28-03-2026) Василич опять пенсионный возраст поднимет... Васильевич, он такой, хочет жить сто пятьдесят лет....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:19 28-03-2026

Значит сейчас до 115 лет пенсионный возраст поднимут...
Потому что "люди попросят".

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
валерий

17:54:31 28-03-2026

Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:29 28-03-2026

Можно подумать, что, износив и покинув свою обветшавшую телесную оболочку, кто-то реально умирает. Трансмигрирующая сущность была, есть и будет вовеки веков, меняя тела обитания, как перчатки, посредством очередного зачатия и нового рождения. Зачем же искусственно продлевать дряхлость, тормозя естественный процесс коренного омоложения?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:35 28-03-2026

Спонсор исследований- пенсионный фонд!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:17 28-03-2026

у меня бабушка до 102 прожила

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:00:07 29-03-2026

Лохопотамово-news, как обычно. То массам чудо-БАДы из слюны девственниц и отходов единорога впаривают по радио и тв, то жрать вкусно запрещают и призывают подвергать себя лишениям. Обломайтунг!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров