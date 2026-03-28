Врачи и ученые назвали достижимой продолжительность жизни в 120 лет
Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года
28 марта 2026, 15:33, ИА Амител
Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет около 73 лет, но к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году. Опрошенные ТАСС врачи и ученые считают возможным в будущем добиться возраста дожития в 100 и даже 120 лет.
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева отмечает, что в стране проживают почти 18 тыс. человек старше 100 лет, а шанс дожить до ста лет сейчас есть у каждого второго новорожденного.
Всего в России 34 млн граждан пожилого и старшего возраста, 7 млн — старше 80 лет и более 700 тыс. — старше 90 лет.
Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев и главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента Елена Ржевская считают, что продление порога жизни до 120 лет вполне реально. Ржевская уверена, что ключевой фактор — регулярная и обязательная диспансеризация.
«Раннее выявление онкозаболеваний — и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше — профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — отметила врач.
Академик Лео Бокерия связывает рост продолжительности жизни с победой над инфекциями, высоким уровнем диагностики и накопленным опытом в сердечно-сосудистой хирургии.
16:18:00 28-03-2026
Можно, а зачем?
16:35:03 28-03-2026
Умеют в России мечтать.
16:48:56 28-03-2026
Сказки...среднюю продолжительность жизни на кладбище на табличках можно увидеть...
16:54:59 28-03-2026
А Путину сколько уже ???
16:55:29 28-03-2026
Василич опять пенсионный возраст поднимет
19:18:02 28-03-2026
Гость (16:55:29 28-03-2026) Василич опять пенсионный возраст поднимет... Васильевич, он такой, хочет жить сто пятьдесят лет....
17:42:19 28-03-2026
Значит сейчас до 115 лет пенсионный возраст поднимут...
Потому что "люди попросят".
17:54:31 28-03-2026
Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года.
19:14:29 28-03-2026
Можно подумать, что, износив и покинув свою обветшавшую телесную оболочку, кто-то реально умирает. Трансмигрирующая сущность была, есть и будет вовеки веков, меняя тела обитания, как перчатки, посредством очередного зачатия и нового рождения. Зачем же искусственно продлевать дряхлость, тормозя естественный процесс коренного омоложения?
19:26:35 28-03-2026
Спонсор исследований- пенсионный фонд!
23:43:17 28-03-2026
у меня бабушка до 102 прожила
01:00:07 29-03-2026
Лохопотамово-news, как обычно. То массам чудо-БАДы из слюны девственниц и отходов единорога впаривают по радио и тв, то жрать вкусно запрещают и призывают подвергать себя лишениям. Обломайтунг!