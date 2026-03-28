Врачи и ученые назвали достижимой продолжительность жизни в 120 лет

Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года

28 марта 2026, 15:33, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет около 73 лет, но к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году. Опрошенные ТАСС врачи и ученые считают возможным в будущем добиться возраста дожития в 100 и даже 120 лет.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева отмечает, что в стране проживают почти 18 тыс. человек старше 100 лет, а шанс дожить до ста лет сейчас есть у каждого второго новорожденного.

Всего в России 34 млн граждан пожилого и старшего возраста, 7 млн — старше 80 лет и более 700 тыс. — старше 90 лет.

Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев и главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента Елена Ржевская считают, что продление порога жизни до 120 лет вполне реально. Ржевская уверена, что ключевой фактор — регулярная и обязательная диспансеризация.

«Раннее выявление онкозаболеваний — и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше — профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — отметила врач.

Академик Лео Бокерия связывает рост продолжительности жизни с победой над инфекциями, высоким уровнем диагностики и накопленным опытом в сердечно-сосудистой хирургии.