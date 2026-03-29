С 1 апреля ОСАГО станет дешевле для аккуратных и дороже для аварийных водителей
Коэффициент бонус-малус пересчитывается автоматически каждый год
29 марта 2026, 10:56, ИА Амител
1 апреля произойдет пересчет коэффициента бонус‑малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для водителей в России, сообщил РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
По словам главы РСА, КБМ пересчитывается автоматически каждый год в период с 1 апреля по 31 марта следующего года. Если за этот срок в автоматизированную систему страхования поступила информация о страховых выплатах по вине водителя, коэффициент повысится — причем его рост будет зависеть от количества таких выплат.
Для аккуратных водителей, которые длительное время не становились виновниками ДТП, предусмотрена скидка: минимальное значение КБМ составляет 0,46, что позволяет снизить стоимость полиса ОСАГО.
В то же время для водителей с высокой аварийностью максимальный коэффициент может достигать 3,92. Новичкам при первом оформлении ОСАГО автоматически присваивается КБМ 1,17. Если в договоре указаны несколько водителей, применяется самый высокий коэффициент из всех, вписанных в полис.
09:53:07 30-03-2026
ОСАГО станет дороже для аварийных водителей - это конечно произойдет, а вот что для аккуратных станет дешевле- большие сомнения .
09:58:20 30-03-2026
"минимальное значение КБМ составляет 0,46"------ А ведь когда то было 0,5 емнип...
10:07:41 30-03-2026
Гость (09:58:20 30-03-2026) "минимальное значение КБМ составляет 0,46"------ А ведь когд... 0,46 как то лучше 0,5 на целых 0,04.
14:49:14 30-03-2026
Вот новость то, и это же только в этом году так , с апреля-то ? Это вообще с момента появления ОСАГО существует и у большинства водителей уже давно коэффициент 0,46 и никто им ниже ничего не сделает.