С 1 апреля ОСАГО станет дешевле для аккуратных и дороже для аварийных водителей

Коэффициент бонус-малус пересчитывается автоматически каждый год

29 марта 2026, 10:56, ИА Амител

ОСАГО / Фото: amic.ru

1 апреля произойдет пересчет коэффициента бонус‑малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для водителей в России, сообщил РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По словам главы РСА, КБМ пересчитывается автоматически каждый год в период с 1 апреля по 31 марта следующего года. Если за этот срок в автоматизированную систему страхования поступила информация о страховых выплатах по вине водителя, коэффициент повысится — причем его рост будет зависеть от количества таких выплат.

Для аккуратных водителей, которые длительное время не становились виновниками ДТП, предусмотрена скидка: минимальное значение КБМ составляет 0,46, что позволяет снизить стоимость полиса ОСАГО.

В то же время для водителей с высокой аварийностью максимальный коэффициент может достигать 3,92. Новичкам при первом оформлении ОСАГО автоматически присваивается КБМ 1,17. Если в договоре указаны несколько водителей, применяется самый высокий коэффициент из всех, вписанных в полис.