Экономист посоветовал россиянам сменить работу, чтобы накопить денег

29 марта 2026, 19:19, ИА Амител

Накопления, копилка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с "Лентой.ру" дал нестандартный совет россиянам, которые не могут откладывать деньги на долгосрочные сбережения: по его мнению, им стоит задуматься о смене работы или поиске дополнительного заработка.

«Опросы показывают, что примерно 60% россиян, так же как и жители многих других стран, не имеют возможности откладывать деньги, так сказать, не на заначку, а на какие‑то долгосрочные сбережения. Если смотреть на это глазами человека, который делает сбережения, то надо менять работу или иной источник доходов», — пояснил экономист.

Абрамов подчеркнул, что такой подход будет более рациональным способом накопить средства, чем попытки экономить, — при условии, что человек не ведет расточительный образ жизни. Говоря о роли государства в поддержке сбережений граждан, эксперт упомянул корпоративные пенсионные планы как один из возможных инструментов.

В качестве примера он привел систему пенсионных накоплений, при которой все работающие граждане, вне зависимости от уровня доходов, отчисляют 22% от заработка в виде социального налога или взноса, либо эти средства вносит работодатель, а 6% из указанной суммы возвращаются на персональный накопительный счет работника.

Ранее россиянам назвали два способа накопить на автомобиль. По словам эксперта, хранение наличных "под подушкой" приводит к потере стоимости сбережений из-за инфляционного обесценивания.