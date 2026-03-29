Экономист посоветовал россиянам сменить работу, чтобы накопить денег
Это более эффективный путь к формированию сбережений, нежели попытки сократить расходы, если только образ жизни человека не отличается чрезмерной расточительностью
29 марта 2026, 19:19, ИА Амител
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с "Лентой.ру" дал нестандартный совет россиянам, которые не могут откладывать деньги на долгосрочные сбережения: по его мнению, им стоит задуматься о смене работы или поиске дополнительного заработка.
«Опросы показывают, что примерно 60% россиян, так же как и жители многих других стран, не имеют возможности откладывать деньги, так сказать, не на заначку, а на какие‑то долгосрочные сбережения. Если смотреть на это глазами человека, который делает сбережения, то надо менять работу или иной источник доходов», — пояснил экономист.
Абрамов подчеркнул, что такой подход будет более рациональным способом накопить средства, чем попытки экономить, — при условии, что человек не ведет расточительный образ жизни. Говоря о роли государства в поддержке сбережений граждан, эксперт упомянул корпоративные пенсионные планы как один из возможных инструментов.
В качестве примера он привел систему пенсионных накоплений, при которой все работающие граждане, вне зависимости от уровня доходов, отчисляют 22% от заработка в виде социального налога или взноса, либо эти средства вносит работодатель, а 6% из указанной суммы возвращаются на персональный накопительный счет работника.
Ранее россиянам назвали два способа накопить на автомобиль. По словам эксперта, хранение наличных "под подушкой" приводит к потере стоимости сбережений из-за инфляционного обесценивания.
21:09:50 29-03-2026
Чтобы деньги не обесценивались депозит на год должен быть не 11%, а 30-40%. Почему сейчас кредит на год под 90-100%, а не 15% ???
23:53:29 29-03-2026
Воровать кое-кому не надо. И не драть с народа налоги, которые налоги на налоги на налоги...
06:37:31 30-03-2026
"Идите в бизнес" уже ваще не работает.
16:09:19 30-03-2026
Что бы накопить 12 миллионов, откладывайте миллион каждый месяц в течении 12 месяцев.