Эксперт привел данные по итогам февраля 2026 года

30 марта 2026, 08:16, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В феврале 2026 года самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в нескольких отраслях. Такие данные в беседе с РИА Новости привел заместитель гендиректора "Работа.ру", операционный директор "СберПодбора" Александр Ветерков.

Лидером стала транспортная отрасль со средней зарплатой 100,6 тысячи рублей по России, за ней следует сфера строительства — 90 тысяч рублей. Третье место заняла отрасль производства и агропрома: здесь среднее зарплатное предложение составило 84,1 тысячи рублей.

Эксперт уточнил, что в пятерку лидеров также вошли офисные службы с зарплатным предложением 80,6 тысячи рублей и сфера услуг — 76,8 тысячи рублей.

Ветерков отметил заметный рост зарплатных предложений в ряде отраслей в 2026 году относительно 2025‑го. Наибольший прирост продемонстрировала торговля: +17,8%.

Существенное повышение зарплат зафиксировано также в сфере транспорта и логистики (+14,8%), в IT и телекоме (+11,5%), в маркетинге (+8%).

По прогнозу эксперта, в текущем году опережающая индексация зарплат коснется технологичных отраслей — оборонно‑промышленного комплекса, высокотехнологичного инжиниринга и IT‑сферы, в том числе направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности. В условиях дефицита кадров рост зарплат в этих сегментах может достичь 10–20% и выше.

