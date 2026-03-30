До +14 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 30 марта

Весна придет в восточную часть региона, однако ночные температуры по‑прежнему могут опускаться до −5°C

30 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Синоптики регионального Гидрометцентра подготовили прогноз погоды для Алтайского края на последние дни марта: в регионе ожидается потепление вплоть до +14°C.

В ночь на понедельник, 30 марта, температура воздуха составит от -3 до +2°C. На востоке края пройдут небольшие осадки — возможен мокрый снег и дождь. Ветер сменит направление на северо‑восточное, его скорость составит 2–7 м/с; на севере местами возможны порывы до 12 м/с.

Днем столбики термометров покажут от +3 до +8°C, при этом наиболее теплая погода ожидается на юге края — здесь температура поднимется до +9…+14°C. На востоке региона сохранятся небольшие осадки.

В Барнауле 30 марта прогнозируется температура от +5 до +7°C. Осадков не ожидается, ветер будет умеренным — без ощутимых порывов.



