Россиянам могут добавить пенсионные баллы за службу в армии и декрет
За нестраховые периоды государство предусматривает начисление пенсионных баллов
29 марта 2026, 15:58, ИА Амител
Служба в армии, декретный отпуск и уход за пожилым родственником засчитываются в пенсионный стаж и дают пенсионные баллы — даже если в эти периоды человек официально не работал. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.
Государство начисляет пенсионные баллы за так называемые нестраховые периоды. Так, в 2026 году один год военной службы либо ухода за инвалидом приносит 1,8 балла — это дает прибавку примерно 282 рубля к ежемесячной пенсии. Уход за вторым ребенком дает 3,6 балла (564 рубля), а за третьим и четвертым ребенком — 5,4 балла (846 рублей).
«Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений», — пояснила эксперт.
При этом есть важное условие: нестраховые периоды учитываются лишь при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после такого периода. Уже получающим пенсию гражданам можно оформить перерасчет. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд.
Анастасия Горелкина рекомендует заранее запросить выписку из индивидуального лицевого счета — так можно убедиться, что все периоды корректно отражены в стаже. Накануне сообщалось, что пенсия матерей-героинь может превышать 100 тысяч рублей.
19:26:35 29-03-2026
Че то непонятно... Про службу в армии... Получается что эти баллы не учтены? Разьясните плиз кто в теме...
19:48:04 29-03-2026
Чет насчет армии не совсем понял служил 3 года позвонил в пф сказали тебе нет коэфициента.Так что все это бла бла
21:28:05 29-03-2026
"Уже получающим пенсию гражданам можно (МОЖНО) оформить перерасчёт." - с этого момента поподробнее. Я получаю пенсию по старости. Родила в давние времена детей , в количестве трёх человек. Мне и всем прочим матерям пересчитают пенсию?
08:50:24 30-03-2026
Светлана (21:28:05 29-03-2026) "Уже получающим пенсию гражданам можно (МОЖНО) оформить пере... такая же ситуация
первый декрет попал на святые 90- е годы, а начислили пенсию из расчета пяти лет с 95 по 2000, как раз там три года декрета
10:18:47 30-03-2026
Ни дня без доброты.