Коттеджный микрорайон для многодетных "прирежут" к барнаульскому поселку Бельмесево

Работы в квартале должны были стартовать в 2025 году, однако до сих пор не начаты

30 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Коттеджный поселок / Изображение сгенерировано нейросетью

Крупный микрорайон на тысячу частных домов появится в барнаульском поселке Бельмесево. Территорию готовят для льготных категорий граждан, которым затем передадут участки для строительства. В ближайшее время в квартале начнут прокладывать инженерные сети: соответствующий проект одобрила госэкспертиза. Каким планируют сделать микрорайон — в материале amic.ru.

Квартал с парком

Выделенный под застройку участок находится на окраине поселка, рядом с микрорайоном Радужный и поймой реки Оби. Его площадь составляет почти 245 гектаров. Территория свободна от строений, но на ней есть искусственный водоем.

Проект планировки для этой площадки был разработан еще в 2012 году компанией "Строй-Проект". В 2018-м фирма "Альфа-Проект" внесла в него изменения, а обновленные эскизы утвердили в 2019 году.

Проект планировки микрорайона в Бельмесево / Фото: "Альфа-Проект"

По замыслу разработчиков, новый квартал в Бельмесево рассчитан на тысячу частных домов. Здесь также предусмотрены участки для строительства школы, магазинов, детского сада, ФАПа, аптеки, отдела полиции, банка, кафе, административно-коммерческого центра и предприятия бытового обслуживания. Всего для размещения объектов инфраструктуры отводят почти 140 га. На территории квартала планируется создать парк для активного и тихого отдыха, а также сквер.

В четыре "шага"

Освоение микрорайона будет поэтапным. Сначала необходимо разработать вертикальную планировку территории, а также временные подъездные пути для возведения жилых домов и прокладки электрических сетей. Их протяженность составит около 4 км, при этом также потребуется установить 18 трансформаторных подстанций.

Второй этап предусматривает подготовку проектной документации по строительству водозабора, производительность которого должна составить 1544 куб. м воды в сутки. Также на этом этапе планируется проектирование сетей водоснабжения общей протяженностью около 25,6 км.

На третьем этапе предстоит разработать проекты сетей газоснабжения и связи. В рамках четвертого этапа предусмотрено проектирование транспортной инфраструктуры, включая тротуары и уличное освещение.

Всего протяженность улично-дорожной сети составит около 32 км: в микрорайоне появится кольцевая дорога по периметру поселка, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта и две разворотные площадки, а также дамба для переезда через овраг длиной примерно 280 метров.

Возможность выбора

Вопрос обеспечения земельными участками многодетных в Алтайском крае — острый и приоритетный. Как сообщает региональный Минстрой, в крае по состоянию на 2025 год количество многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков (в соответствии с законом Алтайского края № 98-ЗС), составляет 11 374. За весь период действия закона многодетным семьям предоставлено 7373 земельных участка.

Для обеспечения данных земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой органам местного самоуправления необходимо разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы на нее, а также определить источники финансирования. Наибольший объем финансирования требуется в Барнауле (оценивается более 3,4 млрд рублей).

При этом у многодетных семей, имеющих четырех и более детей, есть выбор — земельный участок или денежная компенсация. Она составляет 200 тыс. рублей.