Коттеджный микрорайон для многодетных "прирежут" к барнаульскому поселку Бельмесево
Работы в квартале должны были стартовать в 2025 году, однако до сих пор не начаты
30 марта 2026, 06:15, ИА Амител
Крупный микрорайон на тысячу частных домов появится в барнаульском поселке Бельмесево. Территорию готовят для льготных категорий граждан, которым затем передадут участки для строительства. В ближайшее время в квартале начнут прокладывать инженерные сети: соответствующий проект одобрила госэкспертиза. Каким планируют сделать микрорайон — в материале amic.ru.
Квартал с парком
Выделенный под застройку участок находится на окраине поселка, рядом с микрорайоном Радужный и поймой реки Оби. Его площадь составляет почти 245 гектаров. Территория свободна от строений, но на ней есть искусственный водоем.
Проект планировки для этой площадки был разработан еще в 2012 году компанией "Строй-Проект". В 2018-м фирма "Альфа-Проект" внесла в него изменения, а обновленные эскизы утвердили в 2019 году.
Проект планировки микрорайона в Бельмесево / Фото: "Альфа-Проект"
По замыслу разработчиков, новый квартал в Бельмесево рассчитан на тысячу частных домов. Здесь также предусмотрены участки для строительства школы, магазинов, детского сада, ФАПа, аптеки, отдела полиции, банка, кафе, административно-коммерческого центра и предприятия бытового обслуживания. Всего для размещения объектов инфраструктуры отводят почти 140 га. На территории квартала планируется создать парк для активного и тихого отдыха, а также сквер.
В четыре "шага"
Освоение микрорайона будет поэтапным. Сначала необходимо разработать вертикальную планировку территории, а также временные подъездные пути для возведения жилых домов и прокладки электрических сетей. Их протяженность составит около 4 км, при этом также потребуется установить 18 трансформаторных подстанций.
Второй этап предусматривает подготовку проектной документации по строительству водозабора, производительность которого должна составить 1544 куб. м воды в сутки. Также на этом этапе планируется проектирование сетей водоснабжения общей протяженностью около 25,6 км.
На третьем этапе предстоит разработать проекты сетей газоснабжения и связи. В рамках четвертого этапа предусмотрено проектирование транспортной инфраструктуры, включая тротуары и уличное освещение.
Всего протяженность улично-дорожной сети составит около 32 км: в микрорайоне появится кольцевая дорога по периметру поселка, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта и две разворотные площадки, а также дамба для переезда через овраг длиной примерно 280 метров.
Возможность выбора
Вопрос обеспечения земельными участками многодетных в Алтайском крае — острый и приоритетный. Как сообщает региональный Минстрой, в крае по состоянию на 2025 год количество многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков (в соответствии с законом Алтайского края № 98-ЗС), составляет 11 374. За весь период действия закона многодетным семьям предоставлено 7373 земельных участка.
Для обеспечения данных земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой органам местного самоуправления необходимо разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы на нее, а также определить источники финансирования. Наибольший объем финансирования требуется в Барнауле (оценивается более 3,4 млрд рублей).
При этом у многодетных семей, имеющих четырех и более детей, есть выбор — земельный участок или денежная компенсация. Она составляет 200 тыс. рублей.
06:41:31 30-03-2026
Когда у тебя 4 ребенка, какой доход надо иметь, чтобы дом построить? Стоимостью миллионов 10 хотя бы? Очередное гетто вроде сиб. долины
09:35:16 30-03-2026
Гость (06:41:31 30-03-2026) Когда у тебя 4 ребенка, какой доход надо иметь, чтобы дом по...
Как же задолбали эти сказочники во власти. Зачем они проектируют в этих посёлках школы, дет.сады, ФАПы и пр. соцкультбыт? Чтобы потом, как и на других посёлках (Октябрьский, Лесной, Солнечная Поляна...), сказать что по нормам численности жителей эти объекты там не положены, а средства для строительства отсутствуют, и в итоге изрезать эти земли также под строительство, предварительно оформив их на своих людей. Если вдруг посёлок когда-нибудь застроится, то из всего соцкультбыта можно рассчитывать разве что на Марию Ра. Кстати, участки в этом месте раздавались многодетным ещё лет 15-17 назад и дети у них давно выросли.
12:17:25 30-03-2026
Гость (06:41:31 30-03-2026) Когда у тебя 4 ребенка, какой доход надо иметь, чтобы дом по... Гетто - это 20 этажный дом с одним подьездом и 30 парковками. А у нас в Сибирской Долине классно. 1 км до поймы Оби. Сосед по семейной ипотеке купил дом 90 кв.м на участке 10 соток за 6 млн - счастливы. Через год закончат стройку водозабора. Все супер
07:10:00 30-03-2026
И завод там постройте чтобы все на нем работали и по утрам в город не перлись.
07:53:50 30-03-2026
Гость (07:10:00 30-03-2026) И завод там постройте чтобы все на нем работали и по утрам в... Не обязательно завод, можно животноводческую ферму построить, будут доить коров, телят выращивать!!! 🤪
11:22:55 30-03-2026
Сергей😎 (07:53:50 30-03-2026) Не обязательно завод, можно животноводческую ферму построить... Ротор есть.... зачес строить?
07:15:02 30-03-2026
я понимаю, что хочется сделать картинку привольной и вольготной полной чаши.
но на выходе получится гетто, с вечной стройкой
07:16:21 30-03-2026
барнаульский посёлок:
Восточный, Западный, Южный, Новосиликатный, Спутник.
а Бельмесёво-это ифиня.
тьмутаракань калманская.
08:57:51 30-03-2026
При нынешних ценах на стройматериалы и на работу можно домик Д Тыквы построить.
уже перебор с этими нарезками земельными.
09:11:19 30-03-2026
Всё предусмотрели. КРОМЕ КАНАЛИЗАЦИИ. Участок полиции тоже снабдят деревянным домиком с дырочкой?
09:16:30 30-03-2026
Гость (09:11:19 30-03-2026) Всё предусмотрели. КРОМЕ КАНАЛИЗАЦИИ. Участок полиции тоже ... А разве в Бельмесево центральная канализация? Септики у жителей либо туалеты типа "сортир".
11:03:15 30-03-2026
Гость (09:16:30 30-03-2026) А разве в Бельмесево центральная канализация? Септики у жите... А почему в Бельмесево не делают центральную канализацию? Ведь для экологии города и края было бы безопаснее иметь именно такую, нежели септики. Тем более, что планируются школы и детсады. Маленькие септики не решение проблемы. Надо первым делом проложить канализацию, а потом всё остальное. Всё равно наступит необходимость в централизованной сети, только копать канавы, когда уложат асфальт и застроят участки гораздо затратнее и сложнее технически.
12:23:55 30-03-2026
Гость (11:03:15 30-03-2026) А почему в Бельмесево не делают центральную канализацию? Вед... как написано, в похвальбе-до поймы Оби два шага+ещё, что то построят..
и заживут, если выживут.
09:13:00 30-03-2026
Интересно было бы поговорить начистоту с тем человеком, который пишет этот бред, а еще интересней с тем, кто в это верит.
00:09:04 31-03-2026
"Территорию готовят для льготных категорий граждан, которым затем передадут участки для строительства. " - эти участки раздали ещё в 2013 году. О чем вы говорите?