На границе с Алтайским краем спасатели нашли заблудившегося рыбака из Новосибирска

В районе Новосибирской области развернулась настоящая поисковая операция: новосибирец провел несколько часов на льду в темноте

29 марта 2026, 13:49, ИА Амител

Спасение мужчины / Фото: МАСС Новосибирска

В ночь с 25 на 26 марта в Новосибирской области прошла масштабная поисковая операция. Как рассказали в паблике МАСС Новосибирска в соцсети "ВКонтакте", житель Карасука 1958 года рождения отправился на зимнюю рыбалку на озеро Песчаное, расположенное на границе с Алтайским краем. После рыбалки мужчина собрался домой и поехал на мотособаке, но, вероятно, выбрал неверное направление.

Когда бензин закончился и техника остановилась, рыбак оставил мотособаку и попытался дойти до людей пешком. Вскоре он осознал, что окончательно заблудился, и оперативно вызвал спасателей по телефону.

Спасатели Карасукского поисково‑спасательного отряда АСС НСО выехали на поиски в 04:50. Начальник Карасукского ПСО Юрий Фурсов принял решение использовать "Север‑Трак". Из‑за того что лед на озере покрылся водой, обычный снегоход мог не справиться — только мощная техника давала шанс добраться до места происшествия.

К 06:30 спасатели прибыли на озеро. Сначала они обнаружили брошенную мотособаку — она стояла на льду. До предполагаемого местонахождения рыбака оставалось около 2,5 километра. Спасатели связались с мужчиной и подсказали, как передать свои точные координаты.

Благодаря этому в 07:10 его удалось обнаружить — живой, но продрогший и уставший, он провел несколько часов на льду в темноте. Мужчину передали сотрудникам полиции Бурлинского района Алтайского края. Его состояние не вызвало опасений — с ним все в порядке.

Ключевыми факторами спасения стали заряженный телефон, который позволил вовремя вызвать помощь и передать координаты, своевременное обращение к спасателям — рыбак не стал дожидаться критического ухудшения ситуация и сразу запросил поддержку. При этом ситуация могла сложиться еще благоприятнее, если бы у мужчины были спички или зажигалка.

Отсутствие этих предметов лишило его возможности развести костер — а огонь не только помогает согреться, но и делает человека гораздо заметнее для спасателей в темное время суток.