Иран снизил возраст добровольцев в армии до 12 лет

Решение правительства Иранского государства противоречит международным обязательствам страны

29 марта 2026, 08:54, ИА Амител

28 марта представитель Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали объявил о снижении минимального возраста для добровольцев, желающих поддержать армию Ирана, до 12 лет. Об этом со ссылкой на местное издание сообщает "Коммерсант".

«Иран устанавливает возрастной предел для добровольцев, желающих поддержать армию, в 12 лет и призывает к участию подростков», — говорится в сюжете телеканала Al Arabiya.

По данным СМИ, такое решение правительства Ирана противоречит международным обязательствам страны, запрещающим привлекать детей к военным операциям.

Телеканал уточняет, что в рамках программы подросткам предстоит участвовать в разнообразных мероприятиях: разведывательном и оперативном патрулировании, материально‑техническом обеспечении, организации "героических конвоев", приготовлении пищи для войск, уходе за ранеными солдатами, а также оказании помощи семьям, пострадавшим в ходе боевых действий.

Мера принята на фоне заявлений Вашингтона о возможном существенном усилении военной эскалации, если не будет достигнут прогресс в переговорном процессе.

В тот же день йеменское движение "Ансар Алла" озвучило готовность вступить в военный конфликт на стороне Ирана — при выполнении одного из трех условий: если на стороне США и Израиля выступят третьи стороны, если страны акватории Красного моря нанесут удары по Ирану, либо при чрезмерной эскалации конфликта.

Замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур отдельно подчеркнул, что движение готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана в случае усиления атак со стороны США и Израиля.

Кроме того, 28 марта "Ансар Алла" нанесло первый с начала нынешней эскалации в Персидском заливе ракетный удар по военным объектам в Израиле — в поддержку Ирана.