Иран снизил возраст добровольцев в армии до 12 лет
Решение правительства Иранского государства противоречит международным обязательствам страны
29 марта 2026, 08:54, ИА Амител
28 марта представитель Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали объявил о снижении минимального возраста для добровольцев, желающих поддержать армию Ирана, до 12 лет. Об этом со ссылкой на местное издание сообщает "Коммерсант".
«Иран устанавливает возрастной предел для добровольцев, желающих поддержать армию, в 12 лет и призывает к участию подростков», — говорится в сюжете телеканала Al Arabiya.
По данным СМИ, такое решение правительства Ирана противоречит международным обязательствам страны, запрещающим привлекать детей к военным операциям.
Телеканал уточняет, что в рамках программы подросткам предстоит участвовать в разнообразных мероприятиях: разведывательном и оперативном патрулировании, материально‑техническом обеспечении, организации "героических конвоев", приготовлении пищи для войск, уходе за ранеными солдатами, а также оказании помощи семьям, пострадавшим в ходе боевых действий.
Мера принята на фоне заявлений Вашингтона о возможном существенном усилении военной эскалации, если не будет достигнут прогресс в переговорном процессе.
В тот же день йеменское движение "Ансар Алла" озвучило готовность вступить в военный конфликт на стороне Ирана — при выполнении одного из трех условий: если на стороне США и Израиля выступят третьи стороны, если страны акватории Красного моря нанесут удары по Ирану, либо при чрезмерной эскалации конфликта.
Замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур отдельно подчеркнул, что движение готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана в случае усиления атак со стороны США и Израиля.
Кроме того, 28 марта "Ансар Алла" нанесло первый с начала нынешней эскалации в Персидском заливе ракетный удар по военным объектам в Израиле — в поддержку Ирана.
10:35:18 29-03-2026
Ну это Иран, там педофилия узаконена, так что вообще не удивлен этой новости. Это однозначно не лучшее место для детей. На этом фоне стенания иранцев по убитым школьницам выглядят максимально лицемерно и цинично.
13:12:31 29-03-2026
В 12 лет то наверное в камикадзе сразу пойдут
21:21:30 29-03-2026
Фактически иранские подростки уже самоорганизовались и создали множество блок-постов, вооружены автоматами и контролируют ситуацию на местах. Объявлением мобилизации власти лишь констатируют наличие военизированных групп несовершеннолетних, хотят подчинить их общему командованию.
01:04:25 30-03-2026
А куда же делись все совершеннолетние мужчины?
09:46:54 30-03-2026
Гость (21:21:30 29-03-2026) Фактически иранские подростки уже самоорганизовались и созд... Напоминает красных кхмеров.