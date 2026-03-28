Россияне назвали достойный размер пенсии
Мужчины хотят получать больше женщин
28 марта 2026, 21:00, ИА Амител
Пенсионные ожидания россиян выросли на 7% по сравнению с осенью прошлого года. Согласно исследованию SuperJob для РИА Новости, достойной пенсией жители страны считают 53 500 рублей в месяц.
Запросы мужчин традиционно выше: 54 800 рублей против 52 400 у женщин. Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет (56 200 рублей), молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 руб.
Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов называют сумму 55 800 рублей, респонденты со средним профессиональным образованием — 52 100 рублей.
Среди мегаполисов лидирует Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц (+10% к октябрю 2025 года). На втором месте Санкт-Петербург — 57 600 рублей (+11%).
В топ-5 также вошли Хабаровск (55 400 рублей), Краснодар (54 900 рублей), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей).
21:05:05 28-03-2026
Только работяги на данный момент больше пенсии получают
21:43:06 28-03-2026
В районе 90 тысяч должна быть минимальная пенсия. Достаточная для жизни - 130-150 тысяч рублей.
10:48:51 29-03-2026
Толян (21:43:06 28-03-2026) В районе 90 тысяч должна быть минимальная пенсия. Достаточна... Согласна, если наши тысячи перевести на уровень советских рублей, то 130-150 тысяч пенсия будет норм, в советское время булка хлеба стоила 22 коп, а сейчас 52 рубля, это даже не 22 рубля, а если сравнивать с комуналкой то вообще будет треш 3 рубля и 6000, вот и посчитайте насколько сегодняшний пенсионер беднее советского, как в принципе и весь народ, а те кто считает что достаточно 53 тыс, это как пенсия 22 рубля в советское время.
21:43:11 28-03-2026
Раскатали губы. Зин! А деньги откуда?
23:33:56 28-03-2026
ну сдаешь 2 офиса по 60 и 10 квартир по средней цене в 20 вот и нормально и хорошо. еще и дети помогают, путевки в Италию или Варну, на воды
23:48:17 28-03-2026
Объективным критерием достойности пенсии является не размер (пусть даже исчисляемый десятками нынешних "штук"), а её покупательная способность, весьма приличная в СССР (у тех, конечно, чей трудовой стаж был соответственно приличным, давая право на пенсию в 120-130 СОВЕТСКИХ рублей).
09:56:17 29-03-2026
Гость (23:48:17 28-03-2026) Объективным критерием достойности пенсии является не размер ... Да, даже 1 пару джинс можно было купить. Или 12 бутылок водки.
10:01:27 29-03-2026
А кто то пытался разобраться в законодательстве о пенсиях, ПДС? Там куча поправок во все законы толщиной с кодекс административный, да ещё и матрёшка со вступлением в действие статей такая , что все это Спортлото!
08:56:09 30-03-2026
Так она у нас давно должна быть достойной ,с 2018 года ,когда повысили возраст выхода на пять лет.Вон как нам тогда активно впаривали про достойную жизнь и поездки на курорты.Не забыли?