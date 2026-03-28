Россияне назвали достойный размер пенсии

Мужчины хотят получать больше женщин

28 марта 2026, 21:00, ИА Амител

Пенсионные ожидания россиян выросли на 7% по сравнению с осенью прошлого года. Согласно исследованию SuperJob для РИА Новости, достойной пенсией жители страны считают 53 500 рублей в месяц.

Запросы мужчин традиционно выше: 54 800 рублей против 52 400 у женщин. Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет (56 200 рублей), молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 руб.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов называют сумму 55 800 рублей, респонденты со средним профессиональным образованием — 52 100 рублей.

Среди мегаполисов лидирует Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц (+10% к октябрю 2025 года). На втором месте Санкт-Петербург — 57 600 рублей (+11%).

В топ-5 также вошли Хабаровск (55 400 рублей), Краснодар (54 900 рублей), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей).