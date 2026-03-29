Шесть ярмарок в Барнауле и пригороде принесли торговцам 4,1 млн рублей выручки

Благодаря сниженным рыночным ценам торговые площадки посетили многие барнаульцы

29 марта 2026, 09:27, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: официальный сайт города Барнаула

28 марта в Барнауле и его пригороде состоялось шесть продовольственных ярмарок, общая выручка от которых достигла 4,1 миллиона рублей, сообщает официальный сайт Барнаула.

Параллельно с проведением ярмарок администрации районов города разместили на площадках мероприятий и в торговых точках 92 листовки — с их помощью граждан, находящихся в запасе, информируют о возможности службы по контракту.

Выгодные цены на ярмарках привлекают множество покупателей. В среднем стоимость товаров здесь на 21% ниже, чем в магазинах, и на 25% — чем на городских рынках.

Такая ценовая политика возможна благодаря активному участию фермерских хозяйств, производителей и оптовых компаний. Наибольшим спросом у посетителей ярмарок пользуются мясо и мясные полуфабрикаты, замороженная и готовая рыба, а также колбасные изделия и копчености.

Следующие продовольственные ярмарки запланированы на 4 апреля. Они пройдут на проспекте Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия"), улице Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), площади Народной, улице Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), проспекте Красноармейском, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский"), а также на улице Чайковского, 21а (поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").



