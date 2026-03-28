В России лапша быстрого приготовления подешевела на 5%

28 марта 2026, 20:00, ИА Амител

Лапша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вопреки общей тенденции роста цен на продукты, лапша быстрого приготовления за последний год подешевела. Аналитики сервиса мониторинга цен "Ценозавр" провели исследование, проанализировав стоимость популярного продукта в торговых сетях разных городов России. Результаты оказались в распоряжении "Газеты.ру".

С марта 2025 года лапша быстрого приготовления стала доступнее на 5,1%. С начала 2026-го снижение цен составило еще 2,6%.

В среднем упаковка весом от 90 до 140 граммов сейчас обходится покупателям в 149,9 рубля.

В исследовании учитывались средние цены без учета скидок и акционных предложений.