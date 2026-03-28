В России лапша быстрого приготовления подешевела на 5%
Сейчас средняя цена упаковки весом 90–140 граммов составляет 149,9 рубля
28 марта 2026, 20:00, ИА Амител
Лапша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Вопреки общей тенденции роста цен на продукты, лапша быстрого приготовления за последний год подешевела. Аналитики сервиса мониторинга цен "Ценозавр" провели исследование, проанализировав стоимость популярного продукта в торговых сетях разных городов России. Результаты оказались в распоряжении "Газеты.ру".
С марта 2025 года лапша быстрого приготовления стала доступнее на 5,1%. С начала 2026-го снижение цен составило еще 2,6%.
В среднем упаковка весом от 90 до 140 граммов сейчас обходится покупателям в 149,9 рубля.
В исследовании учитывались средние цены без учета скидок и акционных предложений.
20:25:24 28-03-2026
Веселись, честной народ - бомжовка подешевела! Ну теперь заживем!!
20:38:31 28-03-2026
Скоро многие перейдут на бомж-пакеты. Родина не забудет тебя!
21:07:48 28-03-2026
Лапша за 1665р за кг? Подешевела?
23:35:29 28-03-2026
Гость (21:07:48 28-03-2026) Лапша за 1665р за кг? Подешевела?... да, лапша дошик ДОРОЖЕ мяса вообще то
21:44:39 28-03-2026
Ни фига се... Подешевела...
23:34:53 28-03-2026
ту так то 1 кг лапши дороже килограмма хорошей вырезки, мяса
00:41:13 29-03-2026
Гость (23:34:53 28-03-2026) ту так то 1 кг лапши дороже килограмма хорошей вырезки, мяса... Правильнее будет сравнивать цену с килограммом сушеного мяса, вяленного.