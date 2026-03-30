Алтайские компании обмениваются наработками по бережливому производству

Встреча представителей санатория "Сосновый бор" и отеля "Беловодье" прошла в рамках федпроекта "Производительность труда"

30 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Встреча делегаций курортов / Фото: КАУ "АЦКР"

В рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" компании-участники активно обмениваются опытом и лучшими бережливыми практиками. Визиты к коллегам — важная составляющая для роста производительности, возможность узнать о новых методах и подходах, применяемых в других организациях. Так, 2 марта делегация санатория "Сосновый бор" посетила отель "Беловодье".

Как прошла встреча курортов?

Представителям курорта провели экскурсию по территории, показали инфраструктуру проживания и систему сервисного обслуживания. Основное внимание уделили организации работы служб размещения, медицинскому сопровождению гостей и блоку общественного питания.

Сотрудники "Беловодья" поделились успешным опытом внедрения современных методов бережливого производства. Они помогают оптимизировать рабочие процессы и повышать качество услуг. В работе специалисты используют в том числе ресурсы платформы производительность.рф.

«Встреча стала прекрасной возможностью поделиться накопленным опытом и обсудить перспективы дальнейшего развития наших учреждений. Мы уверены, что такое сотрудничество способствует повышению качества предоставляемых услуг и улучшению условий отдыха и оздоровления наших гостей. Будем рады дальнейшему продуктивному взаимодействию», — отметила генеральный директор ООО "Отель Беловодье" Елена Пчельникова.Федеральный проект помогает алтайским компаниям внедрять эффективные подходы в разных отраслях.

Как ранее сообщал amic.ru, компания "Горизонт", выпускающая продукцию под маркой "Алейский мясокомбинат", уже приступила к масштабированию инструментов бережливого производства.

После успешной оптимизации на эталонном потоке по выпуску колбасных изделий предприятие перешло на новый участок — производство говяжьих отрубов. К 2028 году здесь планируют дополнительно улучшить ключевые показатели.

Уже сейчас команде удалось сократить длительность производственного цикла на 17%, уменьшить объем незавершенной продукции на 26% и увеличить выработку на 11,9%.

А барнаульский "Завод Энерготех", специализирующийся на выпуске деревообрабатывающего оборудования, увеличил выработку на 19%, при этом объем незавершенной продукции и складских запасов сократил на 50%.

На предприятии создали проектный офис и подготовили двух специалистов, которые курируют дальнейшее внедрение бережливых технологий. Среди ключевых достижений — системная работа с запасами сырья и материалов, улучшение эргономики рабочих мест. Это позволяет выпускать востребованную продукцию без излишков и экономить значительные средства.

Как присоединиться к проекту?

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 мл рублей. Для организаций туристической сферы порог — от 180 млн. Заявки принимают на сайте производительность.рф. Также можно обратиться в региональный центр компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.