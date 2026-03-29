Россиян могут оштрафовать на 5000 рублей за выбивание ковров во дворе

Ответственность за уборку от пыли может наступить по закону о тишине

29 марта 2026, 13:24, ИА Амител

Ковер / Изображение сгенерировано в FusionBrain.AI / amic.ru

Доцент кафедры гражданско‑правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости предупредил, что россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе.

По словам юриста, прямого запрета на выбивание ковров в законодательстве нет, однако такие действия могут подпадать под другие виды правонарушений. Прежде всего, речь идет о региональных нормах по поддержанию чистоты и порядка в общественных местах — их признают применимыми и сами органы власти.

Наибольший размер штрафа установлен в Московской области. Там за нарушение правил чистоты гражданам грозит взыскание от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Кроме того, выбивание ковров может нарушать закон о тишине — в этом случае нужно ориентироваться на региональные нормы о допустимом времени для шумных работ.

«Моисеев также указал на возможность применения других норм: статьи 6.4 КоАП РФ о нарушении санитарно‑эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф от 500 до 1000 рублей, а также нормы о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления — штраф от 2000 до 3000 рублей. В последнем случае для привлечения к ответственности потребуется обращение в Росприроднадзор», — указано в публикации.

Юрист добавил, что иногда в подобных случаях ссылаются на норму 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений. Однако эта статья применяется к должностным лицам и управляющим компаниям, а не к обычным гражданам.

Ранее сообщалось, что россиянам грозит крупный штраф за захламленный балкон. В случае пожара с тяжкими последствиями виновнику грозит до семи лет лишения свободы.