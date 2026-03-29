Россиян могут оштрафовать на 5000 рублей за выбивание ковров во дворе
Ответственность за уборку от пыли может наступить по закону о тишине
29 марта 2026, 13:24, ИА Амител
Доцент кафедры гражданско‑правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости предупредил, что россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе.
По словам юриста, прямого запрета на выбивание ковров в законодательстве нет, однако такие действия могут подпадать под другие виды правонарушений. Прежде всего, речь идет о региональных нормах по поддержанию чистоты и порядка в общественных местах — их признают применимыми и сами органы власти.
Наибольший размер штрафа установлен в Московской области. Там за нарушение правил чистоты гражданам грозит взыскание от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Кроме того, выбивание ковров может нарушать закон о тишине — в этом случае нужно ориентироваться на региональные нормы о допустимом времени для шумных работ.
«Моисеев также указал на возможность применения других норм: статьи 6.4 КоАП РФ о нарушении санитарно‑эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф от 500 до 1000 рублей, а также нормы о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления — штраф от 2000 до 3000 рублей. В последнем случае для привлечения к ответственности потребуется обращение в Росприроднадзор», — указано в публикации.
Юрист добавил, что иногда в подобных случаях ссылаются на норму 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений. Однако эта статья применяется к должностным лицам и управляющим компаниям, а не к обычным гражданам.
Ранее сообщалось, что россиянам грозит крупный штраф за захламленный балкон. В случае пожара с тяжкими последствиями виновнику грозит до семи лет лишения свободы.
13:47:56 29-03-2026
Оооо. На сегодня это мой любимый штраф)))
20:39:25 29-03-2026
Гость (13:47:56 29-03-2026) Оооо. На сегодня это мой любимый штраф)))... и мой 😂
14:12:33 29-03-2026
Да штрафуйте уже просто за то, что мы ещё живы.
14:25:41 29-03-2026
Ну нормально, а где теперь можно выбивать ковры?
14:42:47 29-03-2026
Гость (14:25:41 29-03-2026) Ну нормально, а где теперь можно выбивать ковры?... Гость, выбивать ковры можно там, где большевики до 1917 года проводили свои маевки, а нынешние любители провести протестные собрания могут проводить на окраине города, в лесу на поляне.
08:58:51 30-03-2026
Гость (14:42:47 29-03-2026) Гость, выбивать ковры можно там, где большевики до 1917 года...
там клещ валера
14:51:06 29-03-2026
Гость (14:25:41 29-03-2026) Ну нормально, а где теперь можно выбивать ковры?... да это просто антиреклама ковров. Чтобы не покупали.
15:44:41 29-03-2026
Гость (14:25:41 29-03-2026) Ну нормально, а где теперь можно выбивать ковры?... Нигде и никогда. Наверное изобрели одноразовые, скоро сообщат из думы, пылесосы одноразовые заодно, чтоб и их не чистить
21:44:41 29-03-2026
Гость (15:44:41 29-03-2026) Нигде и никогда. Наверное изобрели одноразовые, скоро сообща... В них сейчас шестеренки пластмассовые. Поэтому высок коэффициент стëртости при сцеплении проворачивания.
22:17:21 29-03-2026
Гость (14:25:41 29-03-2026) Ну нормально, а где теперь можно выбивать ковры?... В химчистке,а не с балкона как вы привыкли
07:29:09 30-03-2026
Гость (22:17:21 29-03-2026) В химчистке,а не с балкона как вы привыкли ... С балкона. ковер? Ты больной?
16:15:15 30-03-2026
Гость (07:29:09 30-03-2026) С балкона. ковер? Ты больной?... Не, эт реально такое бывает. У нас соседи сверху такое делали, я офигела, когда увидела свисающий ковер сверху на наше окно
14:45:14 29-03-2026
Скоро за чихание будут брать штраф-распространение микробов!
21:53:00 29-03-2026
Владимир (14:45:14 29-03-2026) Скоро за чихание будут брать штраф-распространение микробов!... Чихайте в медицинские маски, плюйте в плевательницы, слегка приподняв материю снизу.
15:07:57 29-03-2026
а тех оленей, точнее олених, которые трясут своими половиками с балконов второго и выше этажей - штрафовать никто не будет?
15:20:17 29-03-2026
Пусть тогда выделяют деньги на химчистку!!!
15:52:09 29-03-2026
Будет наложен штраф за грязь в городе. Такого еще не было.
17:30:47 29-03-2026
Мало штрафов. Больше придумайте. БОЛЬШЕ!!
19:29:45 29-03-2026
Помешались хапуги на штрафах: лишь бы деньги содрать, которые, как известно, "не пахнут"!
00:00:32 30-03-2026
Их там в Москве опыляют чем-то? Глупость зашкаливает. В крае, например, где в порядке вещей пыльные бури, как можно гнобить за выбивание ковров? А на дорогах что творится или они думают, что здесь дороги моют? Нет, несмотря на более чем бравые отчеты мэра, в которые никто, кроме самих чиновников , не верит.