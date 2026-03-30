В Госдуме предложили ввести обязательный осмотр психиатром подростков с 12 лет

Инициатива предполагает включение профилактической консультации в ежегодную диспансеризацию школьников по ОМС

30 марта 2026, 07:46, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил с инициативой расширить программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников. Он предложил включить в нее профилактический осмотр детско-подростковым психиатром учащихся, достигших 12-летнего возраста, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В документе отмечается, что такая мера необходима для усиления системы охраны психического здоровья несовершеннолетних и повышения эффективности профилактической работы.

Предполагается, что осмотр будет носить исключительно профилактический и конфиденциальный характер. Его главная задача — своевременная оценка возможных рисков, раннее выявление проблем и формирование рекомендаций для дальнейшего сопровождения подростка при необходимости.

Кроме того, в обращении содержится просьба провести всестороннюю экспертную оценку инициативы и представить возможные механизмы ее практической реализации. Речь идет в том числе о кадровом обеспечении, подготовке профильных специалистов и разработке необходимых методических материалов.

Как пояснил Свищев, психическое благополучие ребенка напрямую влияет на его социализацию, успеваемость и общее развитие. По его мнению, включение профильного специалиста в уже существующий механизм диспансеризации по ОМС позволит выявлять возможные трудности на ранней стадии, когда помощь наиболее эффективна.

Депутат подчеркнул, что инициатива не предполагает создания новой бюрократической процедуры, а направлена на усиление уже действующей системы заботы о здоровье детей и подростков.