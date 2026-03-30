В Госдуме предложили ввести обязательный осмотр психиатром подростков с 12 лет
Инициатива предполагает включение профилактической консультации в ежегодную диспансеризацию школьников по ОМС
30 марта 2026, 07:46, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил с инициативой расширить программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников. Он предложил включить в нее профилактический осмотр детско-подростковым психиатром учащихся, достигших 12-летнего возраста, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В документе отмечается, что такая мера необходима для усиления системы охраны психического здоровья несовершеннолетних и повышения эффективности профилактической работы.
Предполагается, что осмотр будет носить исключительно профилактический и конфиденциальный характер. Его главная задача — своевременная оценка возможных рисков, раннее выявление проблем и формирование рекомендаций для дальнейшего сопровождения подростка при необходимости.
Кроме того, в обращении содержится просьба провести всестороннюю экспертную оценку инициативы и представить возможные механизмы ее практической реализации. Речь идет в том числе о кадровом обеспечении, подготовке профильных специалистов и разработке необходимых методических материалов.
Как пояснил Свищев, психическое благополучие ребенка напрямую влияет на его социализацию, успеваемость и общее развитие. По его мнению, включение профильного специалиста в уже существующий механизм диспансеризации по ОМС позволит выявлять возможные трудности на ранней стадии, когда помощь наиболее эффективна.
Депутат подчеркнул, что инициатива не предполагает создания новой бюрократической процедуры, а направлена на усиление уже действующей системы заботы о здоровье детей и подростков.
08:35:12 30-03-2026
То же должно касаться и депутатов. И всех, у кого меньше трех детей - за борт
08:51:27 30-03-2026
Да че мелочиться. Вон Иран воевать берет с 12 теперь.
09:31:57 30-03-2026
Гость (08:51:27 30-03-2026) Да че мелочиться. Вон Иран воевать берет с 12 теперь. ... Опровергли это, врут
09:40:45 30-03-2026
ВВП (09:31:57 30-03-2026) Опровергли это, врут... Хто опроверг? Вести писали, Коммерсант писал. Все так и висит. Опровержения не вижу)
10:49:40 30-03-2026
Гость (09:40:45 30-03-2026) Хто опроверг? Вести писали, Коммерсант писал. Все так и виси...
Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант почаще читай, они там все куплены, что скажут им либералы , то и пишут
11:03:55 30-03-2026
Гость (10:49:40 30-03-2026) Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант поча... Гость, ты хочешь сказать, что Владимир Владимирович либерал? Газетенка Коммерсант, это его орган.
11:12:48 30-03-2026
Гость (10:49:40 30-03-2026) Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант поча... А Вести у нас тоже либеральные?) Однако... Но вообще идея-то прямо богатая, как думаете? Ежели рожать надо прямо со школы, то почему бы еще в школе и автоматы не раздавать... Можно даже со справкой от психиатра, ежели их будут школьникам выдавать так же, как при получениее прав, то вообще отлично может получиться.
08:57:03 30-03-2026
Для депутатов , кроме обязательного психиатра, неплохо было бы и тест на интеллект проходить заставить! Подозреваю, осилят не все...
10:03:29 30-03-2026
Может быть эффективнее и полезнее контролировать тех, кто УЖЕ на учёте???? Почему люди страдают от больных (со справкой) людей???? Или "инициатива/-ы" ради депутатских "премий"??? Заняться больше не чем за народные деньги?
10:09:00 30-03-2026
Гость (10:03:29 30-03-2026) Может быть эффективнее и полезнее контролировать тех, кто УЖ... В 12 лет и уже со справкой?
10:25:37 30-03-2026
Гость (10:09:00 30-03-2026) В 12 лет и уже со справкой?... некоторые вон в 46 и без справки как с справкой
10:59:24 30-03-2026
"Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил с инициативой расширить программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников"--- Может этих депутатов раз в квартал водить строем к психиатру?
12:24:04 30-03-2026
Их надо уже ежедневно проверять, несут что попало.
15:41:49 30-03-2026
Да, да, да, все будет " конфиденциально", ведь никто ничего не узнает на медосмотре в актовом зале, где сидят несколько врачей и группа школьников проходит от одного врача к другому. Именно так проходят медосмотры в школах.