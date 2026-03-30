НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили ввести обязательный осмотр психиатром подростков с 12 лет

Инициатива предполагает включение профилактической консультации в ежегодную диспансеризацию школьников по ОМС

30 марта 2026, 07:46, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил с инициативой расширить программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников. Он предложил включить в нее профилактический осмотр детско-подростковым психиатром учащихся, достигших 12-летнего возраста, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В документе отмечается, что такая мера необходима для усиления системы охраны психического здоровья несовершеннолетних и повышения эффективности профилактической работы.

Предполагается, что осмотр будет носить исключительно профилактический и конфиденциальный характер. Его главная задача — своевременная оценка возможных рисков, раннее выявление проблем и формирование рекомендаций для дальнейшего сопровождения подростка при необходимости.

Кроме того, в обращении содержится просьба провести всестороннюю экспертную оценку инициативы и представить возможные механизмы ее практической реализации. Речь идет в том числе о кадровом обеспечении, подготовке профильных специалистов и разработке необходимых методических материалов.

Как пояснил Свищев, психическое благополучие ребенка напрямую влияет на его социализацию, успеваемость и общее развитие. По его мнению, включение профильного специалиста в уже существующий механизм диспансеризации по ОМС позволит выявлять возможные трудности на ранней стадии, когда помощь наиболее эффективна.

Депутат подчеркнул, что инициатива не предполагает создания новой бюрократической процедуры, а направлена на усиление уже действующей системы заботы о здоровье детей и подростков.

инициативы

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

08:35:12 30-03-2026

То же должно касаться и депутатов. И всех, у кого меньше трех детей - за борт

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:27 30-03-2026

Да че мелочиться. Вон Иран воевать берет с 12 теперь.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

09:31:57 30-03-2026

Гость (08:51:27 30-03-2026) Да че мелочиться. Вон Иран воевать берет с 12 теперь. ... Опровергли это, врут

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:45 30-03-2026

ВВП (09:31:57 30-03-2026) Опровергли это, врут... Хто опроверг? Вести писали, Коммерсант писал. Все так и висит. Опровержения не вижу)

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:40 30-03-2026

Гость (09:40:45 30-03-2026) Хто опроверг? Вести писали, Коммерсант писал. Все так и виси...
Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант почаще читай, они там все куплены, что скажут им либералы , то и пишут

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:55 30-03-2026

Гость (10:49:40 30-03-2026) Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант поча... Гость, ты хочешь сказать, что Владимир Владимирович либерал? Газетенка Коммерсант, это его орган.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:48 30-03-2026

Гость (10:49:40 30-03-2026) Ты эту либеральную прозападную газетенку Коммерсант поча... А Вести у нас тоже либеральные?) Однако... Но вообще идея-то прямо богатая, как думаете? Ежели рожать надо прямо со школы, то почему бы еще в школе и автоматы не раздавать... Можно даже со справкой от психиатра, ежели их будут школьникам выдавать так же, как при получениее прав, то вообще отлично может получиться.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:03 30-03-2026

Для депутатов , кроме обязательного психиатра, неплохо было бы и тест на интеллект проходить заставить! Подозреваю, осилят не все...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:29 30-03-2026

Может быть эффективнее и полезнее контролировать тех, кто УЖЕ на учёте???? Почему люди страдают от больных (со справкой) людей???? Или "инициатива/-ы" ради депутатских "премий"??? Заняться больше не чем за народные деньги?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:00 30-03-2026

Гость (10:03:29 30-03-2026) Может быть эффективнее и полезнее контролировать тех, кто УЖ... В 12 лет и уже со справкой?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:25:37 30-03-2026

Гость (10:09:00 30-03-2026) В 12 лет и уже со справкой?... некоторые вон в 46 и без справки как с справкой

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:24 30-03-2026

"Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил с инициативой расширить программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников"--- Может этих депутатов раз в квартал водить строем к психиатру?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:24:04 30-03-2026

Их надо уже ежедневно проверять, несут что попало.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:49 30-03-2026

Да, да, да, все будет " конфиденциально", ведь никто ничего не узнает на медосмотре в актовом зале, где сидят несколько врачей и группа школьников проходит от одного врача к другому. Именно так проходят медосмотры в школах.

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров