Путин заявил об открытости России к проведению Олимпийских игр

Глава государства направил поздравления Олимпийскому комитету России в связи с 115‑летием со дня его основания

29 марта 2026, 18:26, ИА Амител

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олимпийскому комитету России по случаю 115‑летия со дня его основания. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем глава государства отметил открытость страны к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем.

«Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и начиная с 1900 года участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя: в 1980 году — в Москве и в 2014 году — в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше принимать Олимпийские игры — как летние, так и зимние — и вносить вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма.

ОКР был основан 29 марта (по старому стилю) 1911 года и с тех пор координировал участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Среди них — соревнования в Лондоне (2012), Сочи (2014), Рио‑де‑Жанейро (2016), Пхенчхане (2018), Токио (2020) и Пекине (2022).

В последние годы из‑за санкций со стороны международных спортивных федераций российские атлеты выступали под нейтральным флагом либо без национальной символики.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену под национальным флагом.

Ранее Путин выразил надежду, что МОК прекратит дискриминацию россиян, которую он охарактеризовал как "фокусы". При этом футбольная сборная России остается в изоляции, команду не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.