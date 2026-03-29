В селе Дагестана начали экстренно эвакуировать жителей более 460 домов из-за подтопления

Власти организовали три пункта временного размещения

29 марта 2026, 14:44, ИА Амител

Потоп в Дагестане / Фото: МЧС Дагестана / MAX

В результате сильных дождей в Дагестане произошли массовые подтопления — в субботу стихия нанесла удар по республике. Наибольшая сложность сложилась в селе Адильотар Хасавюртовского района. Врио главы района Багаутдин Мамаев сообщил о начале эвакуации жителей более 460 домов из‑за подтопления.

«Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах — УАЗах, КамАЗах», — привели слова Мамаева в сообщении Telegram-канала администрации.

Для пострадавших организовали три пункта временного размещения. Кроме того, из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Из‑за непогоды в регионе возникли перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без электричества оставались свыше 500 тысяч жителей республики.

Власти приняли оперативные меры: до понедельника в Дагестане введен режим повышенной готовности, а в Махачкале официально объявили чрезвычайную ситуацию. Сложная обстановка сложилась и в других городах — в том числе в Дербенте, Дагестанских Огнях и Хасавюрте.

Глава региона Сергей Меликов отметил, что объем осадков в отдельных районах побил многолетние рекорды, и поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам, пострадавшим от стихии.

Ранее сообщалось, что обильные снегопады могут усугубить ситуацию с паводками в Барнауле.