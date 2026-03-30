Редкая ракушка стала причиной для возбуждения двух дел в отношении жителя Алтая

Морской сувенир подпадает под действие природоохранной конвенции

30 марта 2026, 11:17, ИА Амител

Морская раковина Тридакна / Фото: алтайская таможня

Большую морскую раковину весом более 490 граммов обнаружили в сумке 44-летнего пассажира, прибывшего из Таиланда в аэропорт Барнаула, сообщает Алтайская таможня.

«Экспертиза показала, что это раковина вида Тридакна максимальная, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Мужчина пояснил, что нашел ее на пляже и привез в качестве сувенира для личной коллекции», — рассказали в ведомстве.

Возбуждены два дела об административном правонарушении: "недекларирование товаров" и "несоблюдение запретов и ограничений". Предусмотрены штраф и конфискация товаров.

Ранее в Алтайском крае таможенники изъяли у туристки "змеиное вино" с редкой коброй. Женщина объяснила инспекторам, что купила "алкоголь" на рынке в Нячанге.