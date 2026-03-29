В СПЧ заявили о высоких перспективах восстановления работы Telegram в России
Для этого команда мессенджера должна выполнить требования российского законодательства
29 марта 2026, 17:19, ИА Амител
Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов в беседе с ТАСС допустил восстановление работы мессенджера Telegram в России.
По его словам, есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства.
«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — сказал собеседник агентства.
Ионов подчеркнул, что требования РФ к Telegram представляют собой адекватную повестку, и в команде мессенджера их активно обсуждают.
Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил возможность совершать звонки через Telegram. Ведомство обосновало свои действия тем, что мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и совершения киберпреступлений.
Кроме того, Роскомнадзор объявил о замедлении работы сервисов Telegram из‑за "систематического и постоянного нарушения мессенджером требований федерального закона".
При этом ранее ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года. Ведомство дает время бизнесу на адаптацию к новым правилам.
20:37:29 29-03-2026
Из Германии друг звонит мне по одноклассникам, так же там работает MAX. Ни MAX ни ОК в Германии "не приземлены".
08:53:35 30-03-2026
он у нас и так работает , но есть ньюансы
08:59:40 30-03-2026
Гость (08:53:35 30-03-2026) он у нас и так работает , но есть ньюансы... Ну прям хз как он у вас работает и с каким нюансами... На телефоне отрубился 20 марта, а на компе 27. С бубном конечно еще не камлал, но сегодня программиста заставлю поработать))
10:59:29 30-03-2026
Гость (08:59:40 30-03-2026) Ну прям хз как он у вас работает и с каким нюансами... На те... какие бубны. простой впн решает в 5 секунд всю эту шушеру. 150р в месяц и никакой головной боли. ни проблем. ни дибильных ограничений, без него уже полинета не грузит. смысл от таких мучений.
10:26:21 30-03-2026
Это не отключение вовсе, просто не все поняли что этим решением роскомнадзор стимулирует ленивых граждан стать чуть более продвинутыми в области IT, расширить свой понятийный аппарат, такой волшебный пендель. Спасибо им нужно за это сказать, а не ругать.