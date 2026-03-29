В СПЧ заявили о высоких перспективах восстановления работы Telegram в России

Для этого команда мессенджера должна выполнить требования российского законодательства

29 марта 2026, 17:19, ИА Амител

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов в беседе с ТАСС допустил восстановление работы мессенджера Telegram в России.

По его словам, есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — сказал собеседник агентства.

Ионов подчеркнул, что требования РФ к Telegram представляют собой адекватную повестку, и в команде мессенджера их активно обсуждают.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил возможность совершать звонки через Telegram. Ведомство обосновало свои действия тем, что мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и совершения киберпреступлений.

Кроме того, Роскомнадзор объявил о замедлении работы сервисов Telegram из‑за "систематического и постоянного нарушения мессенджером требований федерального закона".

При этом ранее ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года. Ведомство дает время бизнесу на адаптацию к новым правилам.