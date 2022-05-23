Сколько заработали в 2021 году прокуроры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман по итогам 2021 года заработал 7,257 млн рублей. Супруга главы надзорного ведомства задекларировала 10,613 млн рублей. Однако среди работников региональной прокуратуры есть те, кто продемонстрировал более высокий уровень доходов. Сведения размещены на сайте ведомства.

Антон Герман был назначен прокурором Алтайского края летом 2021 года, до этого он работал в должности зампрокурора Сахалинской области. Как следует из декларации, в общей долевой собственности с супругой у Германа есть квартира площадью 61 кв. м. Ещё одна — 41,3 «квадрата» принадлежит супруге прокурора. Кроме того, на неё записан автомобиль Toyota RAV4.

Первый зампрокурора края Александр Фомин отчитался за 3,604 млн рублей, а его супруга задекларировала 13,62 млн рублей. Семье принадлежит четыре квартиры и гаражный бокс. Кроме того, жена Фомина владеет автомобилем Nissan Juke.

У зампрокурора Рамиля Рафикова самый скромный доход среди руководящего звена ведомства — 2,222 млн рублей. Ему вместе с супругой принадлежит две квартиры и земельный участок. Жена прокурора владеет Audi A6, её годовой доход составил 787 тысяч рублей.

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Ещё один заместитель Германа, Пётр Новиков, заработал в 2021 году 3,518 млн рублей. У него есть земельный участок 1120 кв. м, жилой дом (292 кв. м) и квартира (40,9 кв. м), а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Наконец, заместитель краевого прокурора Вячеслав Шипиев отчитался за 3,473 млн рублей. У него есть земельный участок, дом и квартира, а вот транспортных средств не зарегистрировано.

Из других работников надзорного ведомства можно отметить прокурора Троицкого района Антона Мариупольского. Он по итогам прошлого года задекларировал 14,274 млн рублей. Это рекордная сумма среди всех сотрудников прокуратуры края. Доход его супруги оказался скромнее — 1,551 млн. Районный прокурор владеет автомобилем ВАЗ-21053, а также прицепом «Курган». На жену Мариупольского записан мотовездеход ArticCat TRV 700 XT. Кроме того, семье принадлежат квартира, земельный участок и жилой дом.