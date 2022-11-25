Курс на омега-3. Чем полезна рыба и морепродукты и где в Барнауле найти свежую продукцию

Брускетта с лососем или бутерброд со шпротами, поке с тунцом или жареный минтай с овощами — рыбные блюда бывают разными, и все они очень полезны для организма. Если есть рыбу хотя бы один-два раза в неделю, можно укрепить сердце и сосуды, улучшить работу мозга, поддержать обмен веществ. Но количество ценных веществ в рыбе во многом зависит от её происхождения и транспортировки. Поэтому важно брать её в магазине, который большое внимание уделяет доставке продукции. В Барнауле есть отличный фреш-маркет «Крида», где продают товары высокого качества.

Почему лучше покупать рыбу в специализированных магазинах?

Рыба богата полезными полинасыщенными жирными кислотами (в том числе известной омега-3), а ещё минералами — фосфором, кальцием и железом. В океанической рыбе также много йода, меди и марганца. Но большая часть товара, поступающего на прилавки магазинов, выращена в искусственных условиях ферм. А значит, количество полезных веществ в ней будет в разы меньше, чем в дикой.

Лучше покупать рыбу у оптовых продавцов, которые специализируются на её ловле, доставке и продаже. В Барнауле это фреш-маркет «Крида». Несмотря на то, что компания не так давно на рынке, специалисты, работающие здесь, имеют 17 лет опыта покупки и продажи рыбы.

Фото: фреш-маркет «Крида»

Что это за магазин?

Продукцию для магазина добывают на большом рыбопромысловом судне в морях Дальнего Востока и Европы.

«Рыбу ловим при помощи трала. Затем она поступает в обработку и заморозку на этом же судне. Далее наши машины бережно везут её через всю Россию на оптовую базу, а оттуда она уже попадает на прилавок нашего магазина. Мы контролируем качество рыбы, условия хранения и транспортировки на каждом этапе. А значит, гарантируем отличное качество товара», — рассказали в компании.

В ассортименте фреш-маркета — огромный выбор замороженной и охлаждённой рыбы и морепродуктов: лосось и тунец в тушках и стейках, скумбрия, сибас, дорадо, сельдь, нерка, окунь, треска, камбала, пангасиус, сардины, мойва и путассу, минтай и фарш минтая. Есть креветки ваннамей и котлетки из креветок, лангустины, кальмары, гребешки, мидии, осьминог, а также водоросли чука. В ассортименте также вы найдете рыбные полуфабрикаты, большой выбор рыбы холодного копчения и многое другое.

Магазин активно ведёт соцсети, где рассказывает о своём деле, о том, как правильно выбрать рыбу, чем полезен тот или иной вид, на что обратить внимание при покупке, а также выкладывает простые рецепты приготовления.

Фреш-маркет «Крида» (ООО «Крида»)

Адрес: Барнаул, Победная, 203а (рядом с ТРЦ Galaxy)

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00