«С дороги не видно магазин». Барнаульцев возмутили спиленные по непонятной причине березы
Город потерял несколько деревьев
19 июля 2022, 19:58
Барнаульцы обсуждают в паблике «Черное и Белое» очередную вырубку деревьев в городе.
«Сегодня срубили вполне здоровые деревья напротив магазина по адресу Малахова, 90а. Спрашивается, кому они мешали. Беспредел», — возмутилась местная жительница.
В Барнауле спилили деревья / Фото: vk.com/chb_brn
В комментариях к посту отметили, что в городе некому «садить и ухаживать» за деревьями, а вот спилить — есть кому.
«И самое интересное, никого не накажут, и даже не посадят. А простому человеку года 2-3 условно бы дали», — указал житель Барнаула.
С другой стороны, добавили в комментариях, березы на этом участке не особо и нужны были.
Напомним, накануне Барнаул попал в ТОП-20 самых «зеленых» в стране: полгорода — леса и парки.
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