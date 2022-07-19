«С дороги не видно магазин». Барнаульцев возмутили спиленные по непонятной причине березы

Барнаульцы обсуждают в паблике «Черное и Белое» очередную вырубку деревьев в городе.

«Сегодня срубили вполне здоровые деревья напротив магазина по адресу Малахова, 90а. Спрашивается, кому они мешали. Беспредел», — возмутилась местная жительница.

В Барнауле спилили деревья / Фото: vk.com/chb_brn



В комментариях к посту отметили, что в городе некому «садить и ухаживать» за деревьями, а вот спилить — есть кому.

«И самое интересное, никого не накажут, и даже не посадят. А простому человеку года 2-3 условно бы дали», — указал житель Барнаула.

С другой стороны, добавили в комментариях, березы на этом участке не особо и нужны были.

Напомним, накануне Барнаул попал в ТОП-20 самых «зеленых» в стране: полгорода — леса и парки.