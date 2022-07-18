«Сбер» собирается запустить в России собственный аналог Tik-Tok

Дочерняя компания «Сбера» — «Сберинтертейнмент» разрабатывает две новых платформы. Первая станет аналогом Tik-Tok, а вторая соцсеть под названием «Панч» будет платформой для раскрутки музыки.

Комментируя видеопрезентацию Chipz, «Ведомости» отмечают, что эта соцсеть будет аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть».

Сообщается, что на данный момент разработчики ведут закрытое бета-тестирование приложений. Разработку ведут специалисты ООО «ЕСН», а руководят командой экс-сотрудники «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».