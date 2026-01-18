Силы ПВО России за ночь уничтожили 63 украинских БПЛА
Наибольшее количество беспилотников сбили над Белгородской областью
18 января 2026, 14:32, ИА Амител
Согласно заявлению Министерства обороны, силы ПВО отразили атаку, ликвидировав 63 украинских беспилотника в небе над 11 российскими областями и Азовским морем за прошедшую ночь.
В сообщении говорится, что в период с 23:00 17 января по 07:00 18 января по московскому времени дежурными средствами ПВО были успешно нейтрализованы 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с территории Украины.
В частности, 23 дрона были сбиты над Белгородской областью, 13 – над Брянской. В Ростовской области и Северной Осетии – Алании было уничтожено по шесть беспилотников. В Астраханской и Волгоградской областях – по четыре, в Курской – два.
Единичные дроны были сбиты в Воронежской и Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и над Азовским морем.
Сергей Меняйло, глава Северной Осетии, сообщил в своем Telegram-канале, что в Беслане обломки сбитого БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Была проведена эвакуация 70 жильцов, один человек получил ранения.
Российские вооруженные силы в ответ на действия украинской армии наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников, нацеленные исключительно на военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
