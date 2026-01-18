Стало известно, какие опасные спуски и подъемы на дорогах Барнаула посыпают реагентами
Специалисты проводят посыпку наиболее опасных участков
18 января 2026, 16:41, ИА Амител
Несмотря на аномально низкие температуры, дорожная служба продолжает планомерные работы по содержанию улично‑дорожной сети города.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты проводят посыпку наиболее опасных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула.
В зоне особого внимания – затяжные спуски и подъемы, а также заездные карманы остановочных павильонов.
«В настоящее время обработка ведется на участках по улицам Попова – Гущина, подъем со старого моста по улице Лесозаводской, улицы Фомина, Ядринцева, Попова. А также проспекты Красноармейский, Ленина, Строителей, Социалистический, Комсомольский и ряд других участков», – указано в сообщении администрации Барнаула.
Параллельно дорожники занимаются санитарной очисткой остановочных павильонов от мусора. В дневную смену к работам привлечены 19 дорожных рабочих и 21 единица техники. Полный цикл уборки с вывозом снега дорожная служба начнет в ночь с 19 на 20 января.
Для оперативного реагирования на проблемные участки работает центральная диспетчерская служба – она принимает обращения в круглосуточном режиме.
17:14:16 18-01-2026
Остановки посыпьте ,пожалуйста. Еще возле аптек, поликлиник, конечно же, возле садиков и школ.
А магазинам, различным парикмахерским и предприятиям надо обязать самим посыпать около места работы. Будет приказ властей, сделают! И контролировать!
Можно к студентам обратиться за помощью. У нас прекрасная молодежь!
18:31:45 18-01-2026
Про Канатный ни слова:)