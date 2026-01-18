Стало известно, какие опасные спуски и подъемы на дорогах Барнаула посыпают реагентами

Специалисты проводят посыпку наиболее опасных участков

Несмотря на аномально низкие температуры, дорожная служба продолжает планомерные работы по содержанию улично‑дорожной сети города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты проводят посыпку наиболее опасных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула.

В зоне особого внимания – затяжные спуски и подъемы, а также заездные карманы остановочных павильонов.

«В настоящее время обработка ведется на участках по улицам Попова – Гущина, подъем со старого моста по улице Лесозаводской, улицы Фомина, Ядринцева, Попова. А также проспекты Красноармейский, Ленина, Строителей, Социалистический, Комсомольский и ряд других участков», – указано в сообщении администрации Барнаула.

Параллельно дорожники занимаются санитарной очисткой остановочных павильонов от мусора. В дневную смену к работам привлечены 19 дорожных рабочих и 21 единица техники. Полный цикл уборки с вывозом снега дорожная служба начнет в ночь с 19 на 20 января.

Для оперативного реагирования на проблемные участки работает центральная диспетчерская служба – она принимает обращения в круглосуточном режиме.

