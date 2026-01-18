Спецпредставитель Путина призвал Каллас "не пить" перед тем, как писать посты в X
Кая Каллас допустила обнищание Европы из-за новых пошлин, введенных президентом США против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии
18 января 2026, 15:51, ИА Амител
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети в X прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Он посоветовал политику воздержаться от употребления алкоголя перед публикацией постов в социальных сетях. В своем сообщении Дмитриев процитировал:
«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее", – не демонстрация силы, о которой вы думаете».
Комментарий стал реакцией на высказывание Каи Каллас о последствиях новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда европейских стран, выступающих против курса Вашингтона по вопросу Гренландии.
Европейский политик предупредила, что такие меры могут привести к обнищанию Европы, а выгоду в этой ситуации получат лишь Россия и КНР.
В своем посте Кирилл Дмитриев также сослался на недавнюю публикацию издания Politico, где приводились слова Каи Каллас. В шутливой форме она предлагала начать выпивать на фоне нарастающей мировой нестабильности.
Ранее появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском. Французский политик сообщил американскому коллеге о согласии лидера Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня.
16:57:08 18-01-2026
она не пьёт !
Только курит, нюхает и колется.
20:11:59 18-01-2026
Выходит, только "спьяну" резонно осуждение Штатов за угрозу аннексии Гренландии?
02:23:54 19-01-2026
Гость (20:11:59 18-01-2026) Выходит, только "спьяну" резонно осуждение Штатов за угрозу ...
Димон не даст соврать)))