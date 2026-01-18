Спецпредставитель Путина призвал Каллас "не пить" перед тем, как писать посты в X

Кая Каллас допустила обнищание Европы из-за новых пошлин, введенных президентом США против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии

18 января 2026, 15:51, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети в X прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Он посоветовал политику воздержаться от употребления алкоголя перед публикацией постов в социальных сетях. В своем сообщении Дмитриев процитировал:

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее", – не демонстрация силы, о которой вы думаете».

Комментарий стал реакцией на высказывание Каи Каллас о последствиях новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда европейских стран, выступающих против курса Вашингтона по вопросу Гренландии.

Европейский политик предупредила, что такие меры могут привести к обнищанию Европы, а выгоду в этой ситуации получат лишь Россия и КНР.

В своем посте Кирилл Дмитриев также сослался на недавнюю публикацию издания Politico, где приводились слова Каи Каллас. В шутливой форме она предлагала начать выпивать на фоне нарастающей мировой нестабильности.

Ранее появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском. Французский политик сообщил американскому коллеге о согласии лидера Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня.



