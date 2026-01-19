Глава Алтайского края подписал указ о защите от воздушных опасностей

При введении режима авиационной, ракетной, беспилотной опасности в регионе запретят использовать дроны

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о порядке действий при введении режима авиационной, ракетной и беспилотной опасности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, подписанному главой региона 14 января, при введении такого режима в регионе запретят использовать беспилотные летательные аппараты.

«На период действия режима представители операторов подвижной радиотелефонной связи, определенные решением оперативного штаба, производят отключение услуги <…> на определенной территории Алтайского края», – говорится в сообщении.

Применять БПЛА разрешено будет представителям федеральных органов власти, включенным в порядок информационного взаимодействия при возникновении воздушных угроз и располагающим такими средствами поражения на своей территории. Также организации, "включенные в порядок информационного взаимодействия", должны будут эвакуировать сотрудников.

Кроме того, оперативный штаб края будет при воздушной угрозе рассматривать вопрос о запрете полетов беспилотных аппаратов.

Накануне силы ПВО России за ночь отразили атаку, ликвидировав 63 украинских дрона в небе над 11 регионами страны и Азовским морем. Самое большое количество беспилотников было сбито над Белгородской областью.