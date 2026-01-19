НОВОСТИПроисшествия

Глава Алтайского края подписал указ о защите от воздушных опасностей

При введении режима авиационной, ракетной, беспилотной опасности в регионе запретят использовать дроны

19 января 2026, 11:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о порядке действий при введении режима авиационной, ракетной и беспилотной опасности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, подписанному главой региона 14 января, при введении такого режима в регионе запретят использовать беспилотные летательные аппараты.

«На период действия режима представители операторов подвижной радиотелефонной связи, определенные решением оперативного штаба, производят отключение услуги <…> на определенной территории Алтайского края», – говорится в сообщении.

Применять БПЛА разрешено будет представителям федеральных органов власти, включенным в порядок информационного взаимодействия при возникновении воздушных угроз и располагающим такими средствами поражения на своей территории. Также организации, "включенные в порядок информационного взаимодействия", должны будут эвакуировать сотрудников.

Кроме того, оперативный штаб края будет при воздушной угрозе рассматривать вопрос о запрете полетов беспилотных аппаратов.

Накануне силы ПВО России за ночь отразили атаку, ликвидировав 63 украинских дрона в небе над 11 регионами страны и Азовским морем. Самое большое количество беспилотников было сбито над Белгородской областью.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:19:25 19-01-2026

Всё идёт по плану.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:41 19-01-2026

«На период действия режима представители операторов подвижной радиотелефонной связи, определенные решением оперативного штаба, производят отключение услуги на определенной территории Алтайского края», – говорится в сообщении.

То есть самое главное-то в новости, что будет отключен мобильный интернет?! Хоть какому-то региону это помогло?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:18 19-01-2026

Там фермеры и так под статьёй ходят на сколько я знаю, а такими темпами к ручному земледелию скоро возвратятся . Но немного можно и потерпеть

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:22 19-01-2026

С каждым днем жизнь становится "веселей" и "веселей".

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:29 19-01-2026

Неспроста это. Ох неспрста. Телек талдычит-враг бежит...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:51:20 19-01-2026

Про космос забыли запретить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:54:04 19-01-2026

Я так понимаю. Применение у нас беспилотников может быть только с передвижных платформ (вспомним обстрелы стратегов) или "подарки" с соседнего государства (не будем показывать пальцем).

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:14:01 19-01-2026

ВВП (11:54:04 19-01-2026) Я так понимаю. Применение у нас беспилотников может быть тол... Ну ты же понимаешь, что на "дискредитацию" ты уже наговорил?? )))) Применение беспилотников с платформ означает абсолютное бездействие служб безопасности и контрразведки.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:02:06 19-01-2026

Мимопроходящий (13:14:01 19-01-2026) Ну ты же понимаешь, что на "дискредитацию" ты уже наговорил?... Я ещё и про соседнее государство упоминал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:02 19-01-2026

На небо еще можно смотреть или скоро запретят?

  2 Нравится
Ответить
