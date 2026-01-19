Глава Алтайского края подписал указ о защите от воздушных опасностей
При введении режима авиационной, ракетной, беспилотной опасности в регионе запретят использовать дроны
19 января 2026, 11:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о порядке действий при введении режима авиационной, ракетной и беспилотной опасности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, подписанному главой региона 14 января, при введении такого режима в регионе запретят использовать беспилотные летательные аппараты.
«На период действия режима представители операторов подвижной радиотелефонной связи, определенные решением оперативного штаба, производят отключение услуги <…> на определенной территории Алтайского края», – говорится в сообщении.
Применять БПЛА разрешено будет представителям федеральных органов власти, включенным в порядок информационного взаимодействия при возникновении воздушных угроз и располагающим такими средствами поражения на своей территории. Также организации, "включенные в порядок информационного взаимодействия", должны будут эвакуировать сотрудников.
Кроме того, оперативный штаб края будет при воздушной угрозе рассматривать вопрос о запрете полетов беспилотных аппаратов.
Накануне силы ПВО России за ночь отразили атаку, ликвидировав 63 украинских дрона в небе над 11 регионами страны и Азовским морем. Самое большое количество беспилотников было сбито над Белгородской областью.
11:19:25 19-01-2026
Всё идёт по плану.
11:21:41 19-01-2026
«На период действия режима представители операторов подвижной радиотелефонной связи, определенные решением оперативного штаба, производят отключение услуги на определенной территории Алтайского края», – говорится в сообщении.
То есть самое главное-то в новости, что будет отключен мобильный интернет?! Хоть какому-то региону это помогло?
11:22:18 19-01-2026
Там фермеры и так под статьёй ходят на сколько я знаю, а такими темпами к ручному земледелию скоро возвратятся . Но немного можно и потерпеть
11:28:22 19-01-2026
С каждым днем жизнь становится "веселей" и "веселей".
11:48:29 19-01-2026
Неспроста это. Ох неспрста. Телек талдычит-враг бежит...
11:51:20 19-01-2026
Про космос забыли запретить.
11:54:04 19-01-2026
Я так понимаю. Применение у нас беспилотников может быть только с передвижных платформ (вспомним обстрелы стратегов) или "подарки" с соседнего государства (не будем показывать пальцем).
13:14:01 19-01-2026
ВВП (11:54:04 19-01-2026) Я так понимаю. Применение у нас беспилотников может быть тол... Ну ты же понимаешь, что на "дискредитацию" ты уже наговорил?? )))) Применение беспилотников с платформ означает абсолютное бездействие служб безопасности и контрразведки.
14:02:06 19-01-2026
Мимопроходящий (13:14:01 19-01-2026) Ну ты же понимаешь, что на "дискредитацию" ты уже наговорил?... Я ещё и про соседнее государство упоминал
18:02:02 19-01-2026
На небо еще можно смотреть или скоро запретят?