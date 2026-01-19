Остались ни с чем. Жители Барнаула не могут вернуть деньги за концерт оркестра Muse

Выступление было запланировано на 3 января, но его без объяснений перенесли на 18 марта

Новогодние праздники для сотен россиян закончились не музыкой и атмосферой уюта, а разочарованием, злостью и бесконечной перепиской с организаторами. В начале января стало известно, что в десятках городов России были отменены концерты оркестра Muse при свечах, запланированные на новогодние каникулы. При этом деньги за билеты людям до сих пор не вернули. Отменили выступление и в Барнауле: мероприятие должно было пройти 3 января, но его по неизвестным причинам перенесли на 18 марта.

Узнали в последний момент

Скандал вокруг организации концертов оркестра Muse идет во многих городах уже несколько месяцев. Недавно спорная ситуация произошла и в Барнауле. Билеты на выступление продавались до последнего момента, но потом стало ясно: мероприятие перенесли на 18 марта, но уже с другой программой.

По словам зрителей, информация об отмене концертов появлялась хаотично. Кому-то звонили за несколько дней до выступления, кому-то – за сутки. А многие вообще узнали об отмене случайно: афиши просто исчезли с официального сайта, а билеты в приложениях остались "активными".

Вернуть деньги сложно

Как рассказала amic.ru одна из читательниц, которая планировала послушать композиции известного британского рок-коллектива в инструментальной обработке, она обратилась к организаторам с просьбой вернуть деньги, но ей не отвечали. К слову, судя по открытым данным на сайтах по продаже билетов, сейчас на 18 марта выкуплено только 20% мест в ДК "Мотор". Зрители пытаются вернуть потраченные деньги через банки и онлайн-сервисы продаж, но пока безрезультатно.

При этом билеты стоили недешево: нескольких тысяч рублей. Для многих семей это ощутимая сумма, особенно после новогодних расходов.

Что говорят организаторы?

Интересно, что случай в Барнауле – не единичный. Судя по сообщениям СМИ, такие концерты отменяют по всей стране в десятках городах: Москве, Чите, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Владивостоке. Организатором концертов выступает IRS Production, генеральным директором компании указан Александр Ирисбаев. Он утверждает, что массовых отмен не было: по его словам, около 8% концертов отменили по техническим причинам, еще 13% – перенесли. Также Ирисбаев отрицает наличие системных проблем с возвратом средств.

При этом в одном из отзывов в интернете пользователь рассказала, что концерт состоялся, но деньги за возврат по заявке так и не пришли. В другом случае дату выступления перенесли, что оказалось неудобно зрителю, но вернуть билет не удалось.

Редакция amic.ru связалась с представителем организаторов концерта при свечах в Барнауле, но нам ситуацию комментировать отказались.

Что говорят те, кто побывал на концерте?

Впрочем, в некоторых городах страны выступления все же прошли. Но вот отзывы о них не самые лучшие. Люди жаловались на малое количество музыкантов, слабый свет свечей, плохой звук. Некоторые утверждают, что вместо полноценного оркестра на сцене выступали шесть-семь человек, а заявленные полутора-двухчасовые концерты длились 40–60 минут. Зрители также обращают внимание, что выступления проходят одновременно в нескольких городах, а музыкантов, вероятно, набирают на местах – иногда из студентов.

Что делать зрителям по закону?

Организаторам в любом случае придется вернуть зрителям десятки миллионов рублей. Если они этого не сделают, дело можно будет квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

При отмене концерта зритель имеет полное право на возврат стоимости билета. Билет – это договор, а его отмена без возврата денег нарушает закон "О защите прав потребителей".

Вот несколько механизмов, как вернуть средства:

– обратиться к билетному агенту или в кассу;

– направить письменную претензию организатору;

– при отсутствии ответа – обращаться в суд. В суде можно требовать не только возврат средств, но и компенсацию убытков и морального вреда.