НОВОСТИОбщество

Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием

На кадрах Адам Кадыров принимает участие в совещании с представителями силовых структур республики

18 января 2026, 09:58, ИА Амител

Адам Кадыров / Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова / @RKadyrov_95
Адам Кадыров / Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова / @RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram‑канале видео, на котором запечатлен его сын Адам. Публикация стала ответом на распространившиеся ранее слухи о серьезном дорожно‑транспортном происшествии с участием юноши. 

На кадрах Адам участвует в совещании с представителями силовых структур республики. По словам Кадырова, на повестке дня обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам в ЧР, обеспечения общественной безопасности в этот период и профилактики экстремизма. 

Дата съемки ролика не уточняется. Информация о предполагаемом ДТП появилась в ряде Telegram‑каналов и была подхвачена изданием RTVI. 

Кроме того, внимание общественности привлек однодневный рейс "летающего госпиталя" МЧС из Москвы в Грозный 17 января, зафиксированный порталом Flightradar24, однако прямая связь этого события с упомянутыми слухами официально не подтверждена. 

Ранее сообщалось, что сын Кадырова устроил стрельбу из позолоченных пулеметов. При этом его развлечения сняли на камеру.

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров потребовал от депутата с Алтая извиниться перед чеченским народом

Конфликт разгорелся после того, как Шаманов раскритиковал законопроект о переименовании станиц
НОВОСТИОбщество

ДТП Рамзан Кадыров

Комментарии 17

Avatar Picture
гость

10:24:52 18-01-2026

Летающий госпиталь прилетал, наверное кто-то ноготок ободрал о позолоченный пулемёт?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:46 18-01-2026

Медийные личности. Куда наш Попов попал. Адаму ещё одну медальку вручить. Ну, хоть какую-нибудь.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:13 18-01-2026

Гость (10:25:46 18-01-2026) Медийные личности. Куда наш Попов попал. Адаму ещё одну меда... Так за оборону Запорожской АЭС вот дали

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:58 18-01-2026

Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно смешно смотреть на всех этих седых горцев с бородами, совещание у которых проводит Адам

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:07 18-01-2026

Гость (10:32:58 18-01-2026) Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно... Горцы долго боролись за такую жизнь и победили
Так что за них не переживай

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:31 18-01-2026

Гость (11:55:07 18-01-2026) Горцы долго боролись за такую жизнь и победилиТак что за... Кого победили? Таких как ты?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:42 18-01-2026

Гость (11:55:07 18-01-2026) Горцы долго боролись за такую жизнь и победилиТак что за... Горцы? Какие это горцы. Это рыночные торговки зеленухой и урюком. Нашел горцев...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:55 18-01-2026

Гость (10:32:58 18-01-2026) Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно... Дикий народ. Дети гор.

Ильф и Петров. "12 стульев"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:29:36 18-01-2026

Да там многое смешно. Особенно деньги, которые туда льются.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:11 18-01-2026

гость (11:29:36 18-01-2026) Да там многое смешно. Особенно деньги, которые туда льются....
Ну так то над мальчиком вся РОССИЯ ржёт. Только у мальчика уровень жизни повыше , чем в РОССИИ.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:41:58 18-01-2026

Гость (12:26:11 18-01-2026) Ну так то над мальчиком вся РОССИЯ ржёт. Только у мальчи... Ну а почему не брать, если пря в карманы насыпают. Тольки сидите тихо и рассказывайте как любите Россию.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:32 18-01-2026

новость из средневекового княжества

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:16:59 18-01-2026

Мальчик уже достиг того возраста, даже женился, когда детям уже разрешено самостоятельно выкладывать видео без помощи родителей.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:21 18-01-2026

Это уже не новость, а обыденность.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:41 18-01-2026

Будет всё красиво, когда папа Рамзан. А в Кремле глаза завязаны...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:03 18-01-2026

Средневековая тупизна!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:27:19 19-01-2026

Уже появилось видео столба с извинениями?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров