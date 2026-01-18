Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием

На кадрах Адам Кадыров принимает участие в совещании с представителями силовых структур республики

18 января 2026, 09:58, ИА Амител

Адам Кадыров / Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова / @RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram‑канале видео, на котором запечатлен его сын Адам. Публикация стала ответом на распространившиеся ранее слухи о серьезном дорожно‑транспортном происшествии с участием юноши.

На кадрах Адам участвует в совещании с представителями силовых структур республики. По словам Кадырова, на повестке дня обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам в ЧР, обеспечения общественной безопасности в этот период и профилактики экстремизма.

Дата съемки ролика не уточняется. Информация о предполагаемом ДТП появилась в ряде Telegram‑каналов и была подхвачена изданием RTVI.

Кроме того, внимание общественности привлек однодневный рейс "летающего госпиталя" МЧС из Москвы в Грозный 17 января, зафиксированный порталом Flightradar24, однако прямая связь этого события с упомянутыми слухами официально не подтверждена.

