Рамзан Кадыров показал на видео сына Адама на фоне слухов о жестком ДТП с его участием
На кадрах Адам Кадыров принимает участие в совещании с представителями силовых структур республики
18 января 2026, 09:58, ИА Амител
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram‑канале видео, на котором запечатлен его сын Адам. Публикация стала ответом на распространившиеся ранее слухи о серьезном дорожно‑транспортном происшествии с участием юноши.
На кадрах Адам участвует в совещании с представителями силовых структур республики. По словам Кадырова, на повестке дня обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам в ЧР, обеспечения общественной безопасности в этот период и профилактики экстремизма.
Дата съемки ролика не уточняется. Информация о предполагаемом ДТП появилась в ряде Telegram‑каналов и была подхвачена изданием RTVI.
Кроме того, внимание общественности привлек однодневный рейс "летающего госпиталя" МЧС из Москвы в Грозный 17 января, зафиксированный порталом Flightradar24, однако прямая связь этого события с упомянутыми слухами официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что сын Кадырова устроил стрельбу из позолоченных пулеметов. При этом его развлечения сняли на камеру.
10:24:52 18-01-2026
Летающий госпиталь прилетал, наверное кто-то ноготок ободрал о позолоченный пулемёт?
10:25:46 18-01-2026
Медийные личности. Куда наш Попов попал. Адаму ещё одну медальку вручить. Ну, хоть какую-нибудь.
11:48:13 18-01-2026
Гость (10:25:46 18-01-2026) Медийные личности. Куда наш Попов попал. Адаму ещё одну меда... Так за оборону Запорожской АЭС вот дали
10:32:58 18-01-2026
Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно смешно смотреть на всех этих седых горцев с бородами, совещание у которых проводит Адам
11:55:07 18-01-2026
Гость (10:32:58 18-01-2026) Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно... Горцы долго боролись за такую жизнь и победили
Так что за них не переживай
12:49:31 18-01-2026
Гость (11:55:07 18-01-2026) Горцы долго боролись за такую жизнь и победилиТак что за... Кого победили? Таких как ты?
17:05:42 18-01-2026
Гость (11:55:07 18-01-2026) Горцы долго боролись за такую жизнь и победилиТак что за... Горцы? Какие это горцы. Это рыночные торговки зеленухой и урюком. Нашел горцев...
12:24:55 18-01-2026
Гость (10:32:58 18-01-2026) Тянет на очередную государственную награду. А вообще конечно... Дикий народ. Дети гор.
Ильф и Петров. "12 стульев"
11:29:36 18-01-2026
Да там многое смешно. Особенно деньги, которые туда льются.
12:26:11 18-01-2026
гость (11:29:36 18-01-2026) Да там многое смешно. Особенно деньги, которые туда льются....
Ну так то над мальчиком вся РОССИЯ ржёт. Только у мальчика уровень жизни повыше , чем в РОССИИ.
13:41:58 18-01-2026
Гость (12:26:11 18-01-2026) Ну так то над мальчиком вся РОССИЯ ржёт. Только у мальчи... Ну а почему не брать, если пря в карманы насыпают. Тольки сидите тихо и рассказывайте как любите Россию.
13:19:32 18-01-2026
новость из средневекового княжества
14:16:59 18-01-2026
Мальчик уже достиг того возраста, даже женился, когда детям уже разрешено самостоятельно выкладывать видео без помощи родителей.
14:26:21 18-01-2026
Это уже не новость, а обыденность.
15:56:41 18-01-2026
Будет всё красиво, когда папа Рамзан. А в Кремле глаза завязаны...
16:54:03 18-01-2026
Средневековая тупизна!!!
02:27:19 19-01-2026
Уже появилось видео столба с извинениями?