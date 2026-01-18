В трескучие морозы в Барнауле и Бийске открылись пункты обогрева для бездомных

Людям не только предлагают крышу над головой, но и горячий чай, выпечку, а при необходимости – доврачебную медицинскую помощь

В условиях сильных морозов Минсоцзащиты Алтайского края организовала работу пунктов обогрева в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Пункты развернуты на базе Центрального дома‑интерната для престарелых и инвалидов в Барнауле и Бийского дома‑интерната для престарелых и инвалидов. Они призваны помочь людям, оказавшимся в кризисной ситуации и лишенным крова.

«Обратиться за помощью может любой человек вне зависимости от наличия документов и места регистрации. В пунктах обогрева можно не только провести ночь в тепле, но и просто погреться несколько часов. Посетителям предлагают горячий чай и выпечку, а при необходимости оказывают доврачебную медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

В Барнауле такой пункт находится на ул. Тимуровской, 74а, в Бийске – на ул. Социалистической, 120.

С учетом прогноза о сохранении 40‑градусных морозов до 20 января такие площадки становятся особенно актуальными для тех, кто оказался на улице.

Ранее власти Барнаула обсудили работу систем жизнеобеспечения в период морозов. Известно, что все необходимые службы и системы работают в штатном режиме.