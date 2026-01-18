В трескучие морозы в Барнауле и Бийске открылись пункты обогрева для бездомных
Людям не только предлагают крышу над головой, но и горячий чай, выпечку, а при необходимости – доврачебную медицинскую помощь
18 января 2026, 09:31, ИА Амител
В условиях сильных морозов Минсоцзащиты Алтайского края организовала работу пунктов обогрева в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.
Пункты развернуты на базе Центрального дома‑интерната для престарелых и инвалидов в Барнауле и Бийского дома‑интерната для престарелых и инвалидов. Они призваны помочь людям, оказавшимся в кризисной ситуации и лишенным крова.
«Обратиться за помощью может любой человек вне зависимости от наличия документов и места регистрации. В пунктах обогрева можно не только провести ночь в тепле, но и просто погреться несколько часов. Посетителям предлагают горячий чай и выпечку, а при необходимости оказывают доврачебную медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.
В Барнауле такой пункт находится на ул. Тимуровской, 74а, в Бийске – на ул. Социалистической, 120.
С учетом прогноза о сохранении 40‑градусных морозов до 20 января такие площадки становятся особенно актуальными для тех, кто оказался на улице.
Ранее власти Барнаула обсудили работу систем жизнеобеспечения в период морозов. Известно, что все необходимые службы и системы работают в штатном режиме.
10:28:02 18-01-2026
Организуйте пункты обогрева на остановках, где мерзнут люди, которые не чай пить, а на работу едут или с работы уставшие мерзнут. Почему, например, на маршруте №55 16 января один автобус ходил?
11:06:10 18-01-2026
гость (10:28:02 18-01-2026) В условиях сильных морозов минсоцзащиты Алтайского края орга... Потому что работать в морозы дураков нет.
13:50:23 18-01-2026
Гость (11:06:10 18-01-2026) Потому что работать в морозы дураков нет. ... Тогда всем не работать! Больницам, магазинам, заводам. Пошло оно всё, если государство отдыхает, а народ на морозе стоит.
11:58:45 18-01-2026
гость (10:28:02 18-01-2026) В условиях сильных морозов минсоцзащиты Алтайского края орга... Минсоцзащиты тебя на остановках подогревать должен что ли?
13:53:30 18-01-2026
Гость (11:58:45 18-01-2026) Минсоцзащиты тебя на остановках подогревать должен что ли? ... Бомжей ведь греет.Ещё и чаем поит. И это правильно. Но люди, которые на работу добираются это тоже люди. Или транспорт организуйте как надо, или грейте, если мозгов нет организовать доставку людей.
20:08:58 18-01-2026
гость (10:28:02 18-01-2026) В условиях сильных морозов минсоцзащиты Алтайского края орга...
Не путайте мух с котлетами!
20:15:48 19-01-2026
гость (10:28:02 18-01-2026) В условиях сильных морозов минсоцзащиты Алтайского края орга... А потому что полное разгильдяйство и безответственность. А все эти фразы "на особом контроле", "в усиленном режиме" - это детский сад, за который чиновники давно должны топтать магаданские земли, но ... Ждем реакцию Бастрыкина на все эти алтайские бесчинства.
11:00:17 18-01-2026
Автобусы должны ходить чаще.
Но про пункты обогрева- молодцы!
11:13:17 18-01-2026
Прям как социальное государство... А при Советах просто бездомных не было.
14:05:35 18-01-2026
Гость (11:13:17 18-01-2026) Прям как социальное государство... А при Советах просто безд... Не ври! Были. В теплотрассах обитали.
19:10:24 18-01-2026
Гость (14:05:35 18-01-2026) Не ври! Были. В теплотрассах обитали. ... Деточка,иди почитай учебники,при Союзе статья была и называлось она "За тунеядство"
13:29:17 18-01-2026
"В пунктах обогрева можно не только провести ночь в тепле, но и просто погреться несколько часов."===== На таком морозе хватит тридцати минут, чтобы замерзнуть, как генерал Карбышев.