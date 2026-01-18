НОВОСТИПроисшествия

Обломки БПЛА рухнули на крышу пятиэтажки в Беслане

Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек из жилого дома, идет ликвидация последствий инцидента

18 января 2026, 12:37, ИА Амител

Дрон рухнул на крыжу дома / Фото: Telegram-канал "Mash"
Дрон рухнул на крыжу дома / Фото: Telegram-канал "Mash"

В Беслане фрагменты дрона рухнули на кровлю пятиэтажного дома. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.

По его заявлению, из многоквартирного дома вывели в безопасное место 70 жильцов. 

«Один человек обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло. На месте работают экстренные службы», – указано в публикации.

На месте инцидента сейчас задействованы оперативные службы. Позднее Меняйло добавил, что в регионе продолжают работать системы ПВО. В связи с этим слышны характерные звуки. 

Глава региона обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что почти 100 беспилотников 17 января сбили ВС РФ над регионами страны. Известно, что вражескую технику уничтожили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Место происшествия / Фото: Telegram-канал

Причиной пожара в доме в Твери, где погиб человек, мог стать взрыв газа, а не беспилотник

Первая версия возникла из-за того, что во время происшествия регион действительно атаковали БПЛА
НОВОСТИПроисшествия

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:25:48 18-01-2026

То есть если бы не сбивали , то не упали бы?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:25:18 19-01-2026

Гость (13:25:48 18-01-2026) То есть если бы не сбивали , то не упали бы?...
Упали, но не на пятиэтажку

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров