Обломки БПЛА рухнули на крышу пятиэтажки в Беслане
Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек из жилого дома, идет ликвидация последствий инцидента
18 января 2026, 12:37, ИА Амител
В Беслане фрагменты дрона рухнули на кровлю пятиэтажного дома. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.
По его заявлению, из многоквартирного дома вывели в безопасное место 70 жильцов.
«Один человек обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло. На месте работают экстренные службы», – указано в публикации.
На месте инцидента сейчас задействованы оперативные службы. Позднее Меняйло добавил, что в регионе продолжают работать системы ПВО. В связи с этим слышны характерные звуки.
Глава региона обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что почти 100 беспилотников 17 января сбили ВС РФ над регионами страны. Известно, что вражескую технику уничтожили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.
13:25:48 18-01-2026
То есть если бы не сбивали , то не упали бы?
02:25:18 19-01-2026
Гость (13:25:48 18-01-2026) То есть если бы не сбивали , то не упали бы?...
Упали, но не на пятиэтажку