Обломки БПЛА рухнули на крышу пятиэтажки в Беслане

Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек из жилого дома, идет ликвидация последствий инцидента

18 января 2026, 12:37, ИА Амител

Дрон рухнул на крыжу дома / Фото: Telegram-канал "Mash"

В Беслане фрагменты дрона рухнули на кровлю пятиэтажного дома. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.

По его заявлению, из многоквартирного дома вывели в безопасное место 70 жильцов.

«Один человек обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло. На месте работают экстренные службы», – указано в публикации.

На месте инцидента сейчас задействованы оперативные службы. Позднее Меняйло добавил, что в регионе продолжают работать системы ПВО. В связи с этим слышны характерные звуки.

Глава региона обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что почти 100 беспилотников 17 января сбили ВС РФ над регионами страны. Известно, что вражескую технику уничтожили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.