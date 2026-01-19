В одном из сел Алтайского края на месте пожара нашли тела двоих мужчин

Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов

19 января 2026, 11:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Поспелиха Алтайского края 18 января произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы пожарной техники. После ликвидации огня в доме были обнаружены тела двоих мужчин.

По предварительной информации МЧС, причиной пожара стало несоблюдение требований безопасности при использовании бытовых электроприборов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В конце декабря житель края погиб при пожаре, произошедшем из-за нарушения эксплуатации печи. Таких случаев было несколько.