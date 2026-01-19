В Испании число жертв крушения двух поездов выросло до 21 человека

В первые часы после трагедии сообщалось о десяти погибших

19 января 2026, 09:40, ИА Амител

Рельсы / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

По данным испанского телеканала RTVE, в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова число погибших увеличилось до 21 человека. Около 100 человек получили ранения, из них 25 – серьезные травмы.

Трагедия произошла накануне вечером. Поезда Iryo и Alvia сошли с рельсов, двигаясь в противоположных направлениях. По предварительной информации, состав Iryo, перевозивший около 300 пассажиров, "по неизвестным причинам" сошел с рельсов на прямом участке пути. В результате он оказался на соседнем пути, что спровоцировало сход с рельсов второго поезда.

На текущий момент движение на высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией приостановлено. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 25 пострадавших, однако позднее число жертв возросло.

Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте отметил в соцсетях, что окончательное число жертв пока установить не удается. В связи с происшествием премьер‑министр страны Педро Санчес отменил все запланированные мероприятия на 19 января. Среди погибших, как сообщили источники в Министерстве транспорта, – машинист поезда компании Renfe.

Ранее сообщалось, что автобус Рубцовск – Барнаул с 22 пассажирами загорелся на трассе в лютый мороз. Часть пассажиров и водители уехали в пункт обогрева на дорожной технике.