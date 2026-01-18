Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на люксовый отдых в ОАЭ
Артистка забронировала номер категории люкс с пакетом Ultra All Inclusive
18 января 2026, 20:57, ИА Амител
Певица Лариса Долина провела двухнедельный отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, выбрав для отдыха премиальный отель Rixos Premium Saadiyat Island в Абу‑Даби, пишет Mash.
Стоимость поездки составила около 1,4 млн рублей. Артистка забронировала номер категории люкс с пакетом Ultra All Inclusive.
По данным источника, Долина почти не покидала территорию отеля. Время посвятила отдыху на море, посещению спа‑центра, барам и развлечениям в кругу близких.
Примечательно, что отпуск пришелся на период подготовки к ее выселению из московской квартиры по иску Полины Лурье. Как сообщают очевидцы, певица следила за новостями из России, но реагировала на сообщения о судебном процессе с юмором – смеялась и курила кальян во время появления соответствующих публикаций.
При этом соседи по отелю отмечали ее дружелюбность и готовность общаться. Лариса Долина планирует вернуться в Москву 20 января.
При этом приставы могут срезать с петель дверь в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Такой сценарий возможен, если народная артистка России не передаст ключи от апартаментов новой владелице.
22:17:44 18-01-2026
Тут и суд побоку лапки полохмаче бывают
23:13:48 18-01-2026
А васька слушает да ест
23:54:03 18-01-2026
Ой, денег нет, жить негде. Брехуша наглая.
06:08:00 19-01-2026
Значит не все деньги мошенникам перевела, как плакалась и нам "в уши дула". Может в ОАЭ и поехала "закрома" проверить. Предит опять будет везде бегать и рассказывать, какая она бедная и несчастная.
09:04:02 19-01-2026
Она заработала, у вас ничего не украла. Успокойтесь уже!
10:51:28 19-01-2026
Гость (09:04:02 19-01-2026) Она заработала, у вас ничего не украла. Успокойтесь уже!...
Но пыталась украсть!
11:19:45 19-01-2026
Гость (09:04:02 19-01-2026) Она заработала, у вас ничего не украла. Успокойтесь уже!... Вы точно уверены?
Эти "зарабатывальщики" ещё как государственные денежки дОят!
13:07:41 19-01-2026
Гость (09:04:02 19-01-2026) Она заработала, у вас ничего не украла. Успокойтесь уже!... А то, что этой т.н. "певице" деньги из госбюджета переводили - это не у нас украдено?