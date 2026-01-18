Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на люксовый отдых в ОАЭ

Артистка забронировала номер категории люкс с пакетом Ultra All Inclusive

18 января 2026, 20:57, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

Певица Лариса Долина провела двухнедельный отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, выбрав для отдыха премиальный отель Rixos Premium Saadiyat Island в Абу‑Даби, пишет Mash.

Стоимость поездки составила около 1,4 млн рублей. Артистка забронировала номер категории люкс с пакетом Ultra All Inclusive.

По данным источника, Долина почти не покидала территорию отеля. Время посвятила отдыху на море, посещению спа‑центра, барам и развлечениям в кругу близких.

Примечательно, что отпуск пришелся на период подготовки к ее выселению из московской квартиры по иску Полины Лурье. Как сообщают очевидцы, певица следила за новостями из России, но реагировала на сообщения о судебном процессе с юмором – смеялась и курила кальян во время появления соответствующих публикаций.

При этом соседи по отелю отмечали ее дружелюбность и готовность общаться. Лариса Долина планирует вернуться в Москву 20 января.

При этом приставы могут срезать с петель дверь в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Такой сценарий возможен, если народная артистка России не передаст ключи от апартаментов новой владелице.