В России уточнили, кому увеличат соцвыплаты и пособия с 1 февраля

Изменения коснутся и пособий по безработице

19 января 2026, 10:15, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

В России с 1 февраля 2026 года на федеральном уровне пройдет индексация социальных выплат, в результате которой вырастут пособия для семей с детьми, пенсионеров, льготников, а также работающих и временно безработных граждан, сообщает Life.

С начала февраля увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка – выплата составит 28 773,75 рубля. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком для матерей, уволенных во время беременности из-за ликвидации организации: его размер увеличится до 10 790,89 рубля.

Изменения коснутся и пособий по безработице. В первые три месяца выплаты составят 15 916,55 рубля, в последующие три месяца – 6279,84 рубля. Минимальный размер пособия вырастет до 1884 рублей.

Кроме того, на 6,8% будет проиндексирован материнский капитал. Также с 1 февраля увеличатся выплаты для федеральных льготников.

Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах Алтайского края распространились фейковые сообщения о том, что гражданам определенного года рождения полагаются выплаты.