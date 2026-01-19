В Барнауле на переработку приняли почти 300 новогодних елок

Акция была организована экодвижением "Мусора. Больше. Нет, Барнаул"

Елка в Барнауле во дворе дома / Фото: amic.ru

В Барнауле завершилась ежегодная экологическая акция по сбору новогодних елок для последующей переработки – горожане сдали 272 дерева.

Пункты приема работали 17 января на пяти площадках города. Больше всего елок приняли в ТРЦ "Гулливер Парк" и по адресу Балтийская, 53, – по 90 деревьев на каждой точке. На площади Октября горожане сдали 34 елки, на площади Народной – 32, еще 26 деревьев собрали в ТРЦ "Огни".

Акция была организована экодвижением "Мусора. Больше. Нет, Барнаул" при поддержке отдела по охране окружающей среды комитета по благоустройству города. Все собранные елки направили на переработку.

