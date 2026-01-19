В Барнауле на переработку приняли почти 300 новогодних елок
Акция была организована экодвижением "Мусора. Больше. Нет, Барнаул"
19 января 2026, 10:30, ИА Амител
В Барнауле завершилась ежегодная экологическая акция по сбору новогодних елок для последующей переработки – горожане сдали 272 дерева.
Пункты приема работали 17 января на пяти площадках города. Больше всего елок приняли в ТРЦ "Гулливер Парк" и по адресу Балтийская, 53, – по 90 деревьев на каждой точке. На площади Октября горожане сдали 34 елки, на площади Народной – 32, еще 26 деревьев собрали в ТРЦ "Огни".
Акция была организована экодвижением "Мусора. Больше. Нет, Барнаул" при поддержке отдела по охране окружающей среды комитета по благоустройству города. Все собранные елки направили на переработку.
Ранее сообщалось, что в Бийске из-за сильного ветра упала новогодняя елка, установленная в парке "Прибрежный". Инцидент обошелся без пострадавших.
12:34:54 19-01-2026
Ёлку надо перед 1 мая выбрасывать.
13:25:20 19-01-2026
после китайского нового года елки надо убирать
16:18:08 19-01-2026
традиционно в нашей семье убирают уже лет 300 после Крещения и Богоявления