Меньше платных мест и "Госуслуги". Что изменится в правилах приемов вузов Алтая в 2026-м

В среднем объем платного набора в вузах уменьшат более чем на 10%

19 января 2026, 06:45, ИА Амител

Документы на столе / Фото: создано в нейросети

Минобрнауки РФ утвердило обновленный порядок приема в вузы. Изменения затронут выпускников колледжей, целевой набор, количество платных мест и способы подачи документов. Новые правила уже вызвали вопросы у абитуриентов и приемных комиссий. Некоторые вузы Алтайского края уже знают, как будут жить в ближайшем году. Как именно – выясняла радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Выпускникам колледжей ограничат выбор направлений

С 2026 года выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам только на родственные специальности. Если абитуриент решит сменить профиль обучения, поступление будет возможно исключительно по результатам ЕГЭ. Кроме того, вузы получили право полностью отказаться от внутренних вступительных испытаний и принимать всех поступающих только по ЕГЭ.

Поступить по внутренним экзаменам можно будет по схожей специальности, в остальных случаях – прием только по результатам ЕГЭ. И теперь у вуза есть право отказаться от внутренних экзаменов в пользу ЕГЭ абсолютно для всех. Это проще для учебного заведения, но сложнее для абитуриентов.

«В нашем вузе уже есть приказ, четко прописано, выпускник какой профессии СПО может поступить на какие направления высшего образования. Если они для себя выбрали, что хотят учиться на каком-то другом направлении, они должны будут сдавать ЕГЭ», – заявила ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного технического университета Юлия Лазуткина.

Зачем ввели новые требования?

По данным Госдумы, ежегодно около 100 тысяч выпускников СПО поступают в университеты, кардинально меняя направление подготовки. Власти считают, что это снижает качество образования и приводит к нехватке базовых знаний у студентов. Новые правила должны связать поступление без ЕГЭ с уже полученной профессией.

«Например, если человек приобретал какое-то гуманитарное направление профессиональной подготовки, и вдруг захотел на техническое направление двинуться. И на самом деле ни математики, ни физики, ни химии, ни биологии особо не изучал. Вот эта "смычка" колледжа с университетом предполагает, что отсутствие сдачи ЕГЭ компенсируется наличием профессиональных знаний, которые приобретает студент в течение трех лет, обучаясь в колледже по схожей специальности. И в этом есть определенная логика», – объяснил нововведения профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сократят количество мест

В среднем объем платного набора в вузах уменьшат более чем на 10%. Под сокращение попали около 40 направлений подготовки, прежде всего – экономика и менеджмент. В некоторых университетах на эти специальности в 2026 году не будет ни бюджетных, ни платных мест. Например, в АлтГТУ урезают направление конструктивно-технологического обеспечения машиностроительных производств. Во многих вузах пострадают экономические факультеты. Всего в приказе Минобразования 40 направлений или специальностей, места на которые урезали.

«У нас затронуто только направление экономика и менеджмент. В этом году мы набирать на него не будем. Откроется набор на государственное муниципальное направление, потому что мы в прошлом году не набирали», – сообщила журналистам ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ Марина Кокшарова.

Подать документы можно будет только через "Госуслуги"

Вузы больше не смогут принимать заявления через собственные личные кабинеты. Основным способом подачи документов станут "Госуслуги", а также личное обращение в приемную комиссию.

Ожидается, что до 70% абитуриентов будут поступать через портал. При этом вузы отмечают, что система пока требует доработки – в частности, при подаче согласия на зачисление.

Новый формат целевого обучения

С этого года целевые места будут формироваться более жестко. Теперь в документах должны быть указаны конкретные заказчики, программы и формы обучения. Заказчиками могут выступать не только предприятия, но и государственные ведомства.

Эксперты отмечают: для бизнеса это может стать проблемой, так как образовательные программы длятся минимум четыре года, а брать обязательства на такой срок готовы не все. Целевые места, как и прежде, относятся к бюджетным квотам. В 2026 году значительную их часть займут дети участников СВО – по оценкам, до четверти всех бюджетных мест.

Наиболее важные изменения ждут медицинские вузы. Весной вступит в силу закон о наставничестве: выпускники медвузов будут обязаны в течение трех лет после получения диплома работать под руководством наставника. Норма коснется всех студентов, включая обучающихся на платной основе.