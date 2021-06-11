Семьи с детьми в России смогут путешествовать по льготным тарифам

Российские семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые субсидирует государство. В пресс-службе кабмина отметили, что на реализацию этой инициативы выделили более 1,3 млрд рублей.

"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", – сказано в сообщении.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с детьми до 18 лет.

Ограничений по маршрутам нет. Уехать можно будет в любом направлении, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что от отпуска этим летом решили отказаться 31% россиян. При этом годом ранее без летнего отдыха решили обойтись более половины опрошенных жителей страны.