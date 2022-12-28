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Территория брутального стиля. Где в Барнауле открыли третью мужскую парикмахерскую BRO

В честь открытия на все виды услуг действуют скидки до 50%

28 декабря 2022, 10:43, ИА Амител

Фото: BRO
Фото: BRO

Сеть мужских парикмахерских BRO открыла третий филиал в Барнауле. Новый салон уже работает по адресу: улица Сергея Семёнова, 14. Кроме новой удобной локации здесь вас готовы порадовать:

— скидками на все виды услуг до 50%;
— огромным ассортиментом качественной мужской косметики лучших зарубежных брендов;
— стильным интерьером;
— неизменно комфортной атмосферой, в которой каждый клиент чувствует себя как дома, независимо от возраста, рода занятий и статуса.

Фото: BRO

Многие мужчины Барнаула знают, что BRO — это намного больше, чем парикмахерская. Брутальное мужское пространство, атмосфера в лучших традициях зарубежных барбершопов, высокий уровень профессионализма мастеров — все это сделало BRO одним из сильнейших брендов Барнаула.

Каждую стрижку здесь подбирают индивидуально, исходя из особенностей роста волос, их структуры, формы лица и пожеланий клиента. Это гарантирует превосходный результат. Ничего лишнего — только качество, комфорт и заряд хорошего настроения, ведь BRO — это не солон красоты, BRO — это территория мужчин и мужского стиля.

Записаться можно по телефону: 99-44-99 или онлайн.

Фото: BRO
Мужские парикмахерские BRO (ИП Казагачев Максим Евгеньевич)
Адреса в Барнауле:
проспект Ленина, 126;
улица Лазурная, 19;
улица Сергея Семёнова, 14.
Тел.: 99-44-99
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Комментарии 6

  • А цены какие? Кто знает, напишите, пожалуйста.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Наши мужчины не любят тратить деньги на свою внешность, подстричься за 200 руб. самое оно.) Только обижаются, что их дискриминируют, мало выбора для них в одежде, а как цену услышат, так сразу, да я за 2000 куплю.)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А цены какие? -- на сайте есть прайс
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "А цены какие? Кто знает, напишите, пожалуйста." - стрижка 1300, но я так полагаю, на Семенова будет стоит 650 р. стрижка с оформлением бороды 1800, на Семенова дешевле. Крутой и атмосферный барбершоп
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем мальчика на второй картинке БРОют?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, стрижка 1300, --- Благодарю!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
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