Территория брутального стиля. Где в Барнауле открыли третью мужскую парикмахерскую BRO

В честь открытия на все виды услуг действуют скидки до 50%

28 декабря 2022, 10:43, ИА Амител

Фото: BRO

Сеть мужских парикмахерских BRO открыла третий филиал в Барнауле. Новый салон уже работает по адресу: улица Сергея Семёнова, 14. Кроме новой удобной локации здесь вас готовы порадовать:

— скидками на все виды услуг до 50%;

— огромным ассортиментом качественной мужской косметики лучших зарубежных брендов;

— стильным интерьером;

— неизменно комфортной атмосферой, в которой каждый клиент чувствует себя как дома, независимо от возраста, рода занятий и статуса.

Фото: BRO

Многие мужчины Барнаула знают, что BRO — это намного больше, чем парикмахерская. Брутальное мужское пространство, атмосфера в лучших традициях зарубежных барбершопов, высокий уровень профессионализма мастеров — все это сделало BRO одним из сильнейших брендов Барнаула.

Каждую стрижку здесь подбирают индивидуально, исходя из особенностей роста волос, их структуры, формы лица и пожеланий клиента. Это гарантирует превосходный результат. Ничего лишнего — только качество, комфорт и заряд хорошего настроения, ведь BRO — это не солон красоты, BRO — это территория мужчин и мужского стиля.

Записаться можно по телефону: 99-44-99 или онлайн.

Фото: BRO

Мужские парикмахерские BRO (ИП Казагачев Максим Евгеньевич)

Адреса в Барнауле:

проспект Ленина, 126;

улица Лазурная, 19;

улица Сергея Семёнова, 14.

Тел.: 99-44-99

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