Территория брутального стиля. Где в Барнауле открыли третью мужскую парикмахерскую BRO
В честь открытия на все виды услуг действуют скидки до 50%
28 декабря 2022, 10:43, ИА Амител
Сеть мужских парикмахерских BRO открыла третий филиал в Барнауле. Новый салон уже работает по адресу: улица Сергея Семёнова, 14. Кроме новой удобной локации здесь вас готовы порадовать:
— скидками на все виды услуг до 50%;
— огромным ассортиментом качественной мужской косметики лучших зарубежных брендов;
— стильным интерьером;
— неизменно комфортной атмосферой, в которой каждый клиент чувствует себя как дома, независимо от возраста, рода занятий и статуса.
Фото: BRO
Многие мужчины Барнаула знают, что BRO — это намного больше, чем парикмахерская. Брутальное мужское пространство, атмосфера в лучших традициях зарубежных барбершопов, высокий уровень профессионализма мастеров — все это сделало BRO одним из сильнейших брендов Барнаула.
Каждую стрижку здесь подбирают индивидуально, исходя из особенностей роста волос, их структуры, формы лица и пожеланий клиента. Это гарантирует превосходный результат. Ничего лишнего — только качество, комфорт и заряд хорошего настроения, ведь BRO — это не солон красоты, BRO — это территория мужчин и мужского стиля.
Записаться можно по телефону: 99-44-99 или онлайн.
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