Шесть домов остаются без горячей воды в Барнауле
Сейчас специалисты СГК устраняют оставшиеся повреждения теплосетей по контуру ТЭЦ-2
25 июля 2022, 17:39
Шесть многоквартирных домов остаются без горячей воды после устранения повреждений на магистральном трубопроводе в контуре ТЭЦ-2. Как сообщается в Telegram-канале барнаульского филиала СГК, сейчас специалисты работают с оставшимися повреждениями теплосетей.
На данный момент без горячей воды остаются:
ул. 40 лет Октября, 4;
ул. П. Сухова, 63;
ул. 5-я Западная, 85, 87;
ул. Тимуровская, 64;
ул. Г. Титова, 13.
В пресс-службе добавили, что после запуска системы горячего водоснабжения необходимо время для прогревания ресурса.
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