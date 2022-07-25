Шесть домов остаются без горячей воды в Барнауле

Шесть многоквартирных домов остаются без горячей воды после устранения повреждений на магистральном трубопроводе в контуре ТЭЦ-2. Как сообщается в Telegram-канале барнаульского филиала СГК, сейчас специалисты работают с оставшимися повреждениями теплосетей.

На данный момент без горячей воды остаются:

ул. 40 лет Октября, 4;

ул. П. Сухова, 63;

ул. 5-я Западная, 85, 87;

ул. Тимуровская, 64;

ул. Г. Титова, 13.

В пресс-службе добавили, что после запуска системы горячего водоснабжения необходимо время для прогревания ресурса.